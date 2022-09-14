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Росавиация продлила запрет на полеты в Краснодар и Анапу

14 сентября 07:27
Фото: 1Mi
До 22 сентября оставила закрытыми аэропорта одиннадцати городов центральной части России. Как минимум, еще неделю жители страны смогут добраться до Геленджика, Краснодара, Анапы, Воронежа, Липецка, Симферополя, Белгорода, Брянска, Элисты, Ростова-на-Дону и Курска только на автомобиле, автобусе или поезде.

Воздушное пространство над этими городами закрыто на протяжении полугода — с 24 февраля 2022 года.

Из Тюмени жителям областной столицы доступны полета в Анталью, Баку, Ташкент, Узбекистан, Сочи, Минеральные Воды. С 6 сентября из Рощино был запущен прямой рейс в Астрахань. Ранее до старейшего города Нижнего Поволжья и Прикаспия тюменцы могли долететь только с пересадками.

С 9 сентября из Тюмени начали летать самолеты в Магас (Ингушетия). Время в пути составляет 3 часа 20 минут. Стоимость билетов — от 6 тысяч 197 рублей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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