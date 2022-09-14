Росавиация продлила запрет на полеты в Краснодар и Анапу

Воздушное пространство над этими городами закрыто на протяжении полугода — с 24 февраля 2022 года.
Из Тюмени жителям областной столицы доступны полета в Анталью, Баку, Ташкент, Узбекистан, Сочи, Минеральные Воды. С 6 сентября из Рощино был запущен прямой рейс в Астрахань. Ранее до старейшего города Нижнего Поволжья и Прикаспия тюменцы могли долететь только с пересадками.
С 9 сентября из Тюмени начали летать самолеты в Магас (Ингушетия). Время в пути составляет 3 часа 20 минут. Стоимость билетов — от 6 тысяч 197 рублей.