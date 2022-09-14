«Правила не только для учеников»: как этикет спасет тюменское образование

Пропустить в дверь учителя — это благородно! Мальчику открыть перед девочкой дверь — хороший тон, который пригодится во всей дальнейшей жизни! Но есть приемы, как это сделать удобно, ведь дверь может открываться «на себя» и «от себя». Когда, например, мальчик и девочка подходят к двери, мальчик должен на пару шагов обогнать спутницу и открыть перед ней дверь.