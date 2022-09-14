«Правила не только для учеников»: как этикет спасет тюменское образование

Важно понимать, что с Надеждой Харлановой мы будет говорить не об этике (это элементы морального кодекса педагога), а об этикете — это полезные советы и правила, помогающие быть корректными и выказать уважение.
Расскажите об этикете современного педагога? Так ли он важен в современном мире?
Этикет современного педагога — это формирование культурных компетенций, которыми должен обладать учитель будущего, это создание позитивного образа педагога, благодаря которому учитель добивается лучшего взаимопонимания со своими учениками и поддерживает среди них дисциплину.
Знание современного этикета можно считать обязательным для любого педагога-профессионала. Актуальным является знание этикета делового общения, управления впечатлением, речевого этикета, основ цифровой вежливости и хороших манер в общении в повседневной жизни.
Главные составляющие имиджа педагога — это внешний вид, форма одежды, мимика, жесты, речь, манеры поведения.
Как учителю, пользуясь хитростями «хорошего тона», лучше доносить информацию до учеников?
Здесь значимую роль играет уровень ухоженности: лицо, волосы, руки, зубы и общая культура телодвижений. Осанка всегда считалась символом благородства, достоинства, внутренней силы и уверенности. Она считывается с первого взгляда, когда мы входим и стоим перед аудиторией, как мы садимся и сидим за столом. Уверенный в себе человек идет достаточно быстро, легко, упруго.
В проявлении эмоций приветствуется сдержанность, осознанная жестикуляция, открытый взгляд, добрая улыбка. Важно держать постоянно зрительный контакт: взгляд педагога должен быть обращен к учащимся, при этом нужно стремиться держать в поле зрения всю аудиторию.
Особая роль в передаче информации во время урока отводится мимике — движениям мышц лица. Исследования показали, что если лицо учителя неподвижно — теряется до 10-15% информации.
Одним из самых значимых элементов выражения лица является улыбка, которая без слов показывает радость и удовольствие от общения. «Я рад Вас видеть. Вы мне нравитесь. Вы делаете меня счастливым» — говорит улыбка. Безусловно, ценится естественная улыбка, выражающая истинные чувства.
Минимум жестов подавления, а лучше — жесты приглашения, жесты приподнятия аудитории над собой!
А какие советы можно дать учителю, в вопросе одежды? Многие тюменцы вспоминают своих учителей в пестрых платьях, с голубыми тенями на глазах и звенящей на все школу бижутерией. Какая одежда будет отражать положение педагога в школе?
Тут важна уместность, логика и эстетика одежды, ее качество, подходящий силуэт, свой стиль. Соблюдение дресс-кода (но это разговор не о варианте «белый верх/черный низ) — это наша база, алфавит, наша социальная компетентность, это знак уважения к себе, к окружающим.
В образе педагога всегда уместны классика и строгость: лаконичные детали, неяркие оттенки, классический покрой, строгие аксессуары.
Моветоном считается одежда из кожи, замши, полупрозрачные блузки, глубокие вырезы, короткие юбки, открытый носок обуви, распущенные волосы, резкие духи, вызывающий макияж, яркий лак на ногтях, украшения с блестками, стразами.
Прилегание костюма или платья должно быть неплотным, без обтягивания. Желательно использование трикотажа как нижнего слоя одежды (водолазки, топы) под платья или жакеты. Например, классические костюмы из плотного трикотажа, хорошо держащего форму, допускаются.
Длина рукава платьев, блуз, жакета должна быть полной. Возможен рукав длины ¾ для летнего сезона.
Множество неопределенностей витают вокруг вопроса об общении учителя и ученика. Как грамотно выстроить такой диалог и сохранить субординацию, не теряя доверия ученика?
Необходимо соблюдать дистанцию при общении, не вторгаться в личное пространство собеседника.
И помнить при приветствии о «векторе уважения» — младший по возрасту, статусу всегда первым приветствует старшего. Так, ученик всегда первым здоровается с учителем. И более молодой учитель первым приветствует старшего.
Много требований к педагогу по правильности и чистоте речи: правильное ударение, отсутствие слов-«паразитов», жаргонизмов, диалектизмов, просторечных слов! И, в целом, к манере говорить — звучанию и тембру голоса, интонации, скорости произнесения слов, тону голоса, силе голоса, тембру и высоте голоса!
При этом, знание приемов управления своим голосом очень важно для педагога, небольшая экспресс-разминка в начале рабочего дня — залог сохранения голоса.
Рекомендуется говорить слова приветствия «здравствуйте», «добрый день». Приветствие + обращение звучит вежливее и располагает при общении педагога и ученика: «Здравствуйте, Мария Ивановна!», «Здравствуй, Петя!»
Ошибкой является приветствие: «Доброго утра, (вечера, времени суток)»!
Каковы особенности этикета в школе, как в общественном месте, где пребывают люди разных статусов? На что стоит обратить внимание?
Три правила, которые нам ничего не стоят, но делают нашу и общественную и личную жизнь легче: извинение за любую промашку, благодарность за самую крошечную услугу и улыбка за всё и всегда!
В школе, как и в любом общественном месте, при передвижении рекомендуется соблюдать известное правило: правостороннее движение и в коридоре, и на лестнице. Тогда больше вероятности в спешке не столкнуться.
Где люди идут один за другим — мальчик пропускает девочку вперед. Он может идти впереди, когда нужна его помощь — выходя из транспорта и подавая руку, пробираясь сквозь толпу, преодолевая препятствие.
Такое правило тоже пригодится в школе: сторона лестницы с перилами — привилегия слабого пола, пожилых и детей. Поэтому, тот, кто младше и слабее, может не отходить от перил, даже если это противоречит правилу «правостороннего движения». Из помещения входящие пропускают вперед выходящих.
Пропустить в дверь учителя — это благородно! Мальчику открыть перед девочкой дверь — хороший тон, который пригодится во всей дальнейшей жизни! Но есть приемы, как это сделать удобно, ведь дверь может открываться «на себя» и «от себя». Когда, например, мальчик и девочка подходят к двери, мальчик должен на пару шагов обогнать спутницу и открыть перед ней дверь.
Не стоять в проеме двери, а пройти первым, если дверь открывается «от себя», либо открыть и пропустить девочку, если дверь открывается «на себя». Девочке не помешает поблагодарить — кивнуть, улыбнуться, сказать «спасибо». Отработать «на практике» в классе эти простые правила — хорошее дело!
— Как следует вести себя в столовой, какие ошибки чаще всего допускают учителя и ученики? Или атмосфера в столовой не располагает к соблюдению каких-либо правил?
Что самое удивительное: правила столового этикета одинаковы, идем ли мы на банкет в ресторан, дома одни за столом или в столовой спешим успеть пообедать! Только учитывается важный принцип этикета — ситуативность.
Немного о хороших манерах за столом и о «табу» столового этикета:
За столом следует сидеть, сохраняя прямую осанку. Расстояние от стола должно быть таким, чтобы не приходилось наклоняться вперед, когда подносите пищу ко рту — примерно в ширину ладони. Помним, что приборы нужны, чтобы подносить еду ко рту, а не рот к еде.
Не следует сидеть в слишком вальяжной позе — развалившись или раскачиваться на стуле.
Ноги под столом нельзя вытягивать — можно задеть соседей напротив. А также, скрестив их в лодыжках, засовывать под стул.
Во время еды «крыльями за столом не машем» — руки двигаются вдоль корпуса, локоть должен всегда «смотреть» вниз. Зависит это и от того, насколько правильно мы держим приборы во время еды.
За столом зубочисткой не пользуемся, привести себя в порядок можно в туалетной комнате.
Руками можно есть то, что позволит при этом не запачкать руки: закрытые бутерброды, хлебобулочные изделия.Не следует набивать рот едой и пытаться разговаривать при этом, а также откусывать слишком большие куски пищи, которые очень сложно пережевать.
Не следует накладывать еду на ложку с горкой, отправлять столовую ложку целиком в рот и добавлять туда новую порцию еды, не прожевав предыдущую.
Неприлично чавкать, швыркать или прихлебывать. Когда хочется отпить из стакана, нужно вначале вытереть рот салфеткой, так как после принятия пищи на губах остаются следы.
А пережевывая пищу, нож и вилку в это время важно держать параллельно тарелке. Не жестикулировать ими во время обеда.