Офтальмолог назвала причины кровоизлияния в глазах

По словам офтальмолога, субконъюнктивальные кровоизлияния возникают по причине рыхлого соединения слизистой оболочки с глазным яблоком. Из-за этого туда движется кровь и видоизменяет ткань. В итоге человек, видя покраснение и подозревая неладное, спешит обратиться к врачу. Однако, не стоит паниковать, подобные симптомы в целом не опасны. Они говорят о том, что у человека имеются проблемы сосудистого характера.