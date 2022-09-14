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Офтальмолог назвала причины кровоизлияния в глазах

14 сентября 18:26
Фото: piqsels.com
Многих людей зачастую пугает вид субконъюнктивальных кровоизлияний в глазах. Обычно они возникают происходящие на внешней стороне белковой части и смотрятся угрожающе. Однако подобные проявления, как правило, не опасны для зрения. Об этом сообщила рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.

Как передают NEWS.ru, врач уточнила, что подобные проблемы наблюдаются у пациентов, болеющих хроническими заболеваниями: гипертонией, диабетом или атеросклерозом. Также покраснения глаз может быть свидетельством стресса.

По словам офтальмолога, субконъюнктивальные кровоизлияния возникают по причине рыхлого соединения слизистой оболочки с глазным яблоком. Из-за этого туда движется кровь и видоизменяет ткань. В итоге человек, видя покраснение и подозревая неладное, спешит обратиться к врачу. Однако, не стоит паниковать, подобные симптомы в целом не опасны. Они говорят о том, что у человека имеются проблемы сосудистого характера.

Врач отметила, что в любом случае стоит незамедлительно проконсультироваться у врача и измерить артериальное давление и уровень липидов. Офтальмолог проведет обследованием должен зрачка, проверит глазное дно. Это необходимо для исключения наличия кровоизлияния внутри глазного яблока, что весьма опасно риском потери зрения

Внутреннее кровоизлияние иногда незаметно, когда возникает на периферии сетчатки. Обычно при этом существует сопутствующая проблема, например, диабет. Помимо этого, ковид может спровоцировать возникновение тяжелых внутриглазных тромбозов. Зачастую с подобными проблемами обращаются молодые пациенты от 20 до 30 лет.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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