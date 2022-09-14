На Украине погиб выпускник ТВВИКУ Денис Волохов

Денису было всего 25 лет. Он с самого детства хотел быть офицером. Неоднократно становился лучшим командиром взвода на районных военно-полевых сборах. После окончания школы Денис поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где проучился пять лет.