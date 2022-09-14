На Украине погиб выпускник ТВВИКУ Денис Волохов

Денису было всего 25 лет. Он с самого детства хотел быть офицером. Неоднократно становился лучшим командиром взвода на районных военно-полевых сборах. После окончания школы Денис поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где проучился пять лет.
На церемонии прощания были его друзья, родственники и сослуживцы.
«Мы собрались здесь, чтобы проститься с героем-земляком, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Для нас это большая утрата. Вечная память герою», сказал на церемонии военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александр Кудинов.
Командир батальона ТВВИКУ, подполковник Константин Жуков также выразил искренние соболезнования родным и близким.
«Я имел честь воспитывать и учить Дениса. Он выбрал непростой и благородный путь — путь защитника Отечества — и с честью выполнил свой воинский долг», произнес он.
Соболезнование родным и близким от имени администрации Ярковского района принес глава администрации муниципалитета Евгений Золотухин. Также он зачитал письмо губернатора Тюменской области Александра Моора.
Молодой защитник Отечества был посмертно награждён орденом Мужества. Его награду передадут родителям сотрудники военкомата.
Ранее «Наш город» писал о том, что выпускник ТВВИКУ Егор Герлинг погиб на территории Украины.