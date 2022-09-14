Корпорация МСП отметила активное вовлечение молодежи в бизнес

Новая модель государственной поддержки предпринимателей через Корпорацию МСП — это «зонтичные» поручительства. Скорость является важным преимуществом. Теперь кредит под поручительство корпорации до 50% выдается в режиме «одного окна» банка. Данный механизм дает возможность получить кредит для развития своего дела и снизить ставки по кредитам — около одного-полутора процентов в этом году. Таким образом, каждый четвертый кредит выдается тем бизнесменам, которым ранее без «зонтичных» поручительств не выдали бы его. За год работы данного механизма была выдана 21 тысяча кредитов на сумму 180 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю деятельности Корпорации МСП. Следует отметить, что 98% всх кредитов было выдано микро- и малому бизнесу, пишет lenta.ru.
Исаевич отметил, что сейчас работают над возможностью быстрого оформления займов до 30 миллиардов рублей без залога и под низкий процент. За год было оформлено 2000 кредитов на сумму 13,1 миллиарда рублей.
Кроме того, Исаевич сказал, что в 2021 году корпорация представила для клиентов два новых продукта — экспресс-кредит и экспресс-франшизу, а также кредитование высокотехнологичных предприятий.
Основной задачей МСП Банка является помощь в выполнении инициатив правительства, корпорации и регионов, над которыми работал банк вместе с Минэкономразвития и деловыми объединениями. При этом обновился и состав наблюдательного совета. В прошедшем году МСП Банк испытывал проблемы с капиталом. На данный момент все они решены за счет повышения объемов кредитования бизнеса через МСП Банк. Об этом сказал Исаевич.
Иным вектором развития стало просвещение предпринимательства. Необходимо проводить консультации для представителей бизнеса, разъяснять им трудные ситуации и делать открытой ранее закрытую информацию.
Кроме того, Исаевич сказал, что сейчас в предпринимательскую деятельность активно вовлекается молодежь. Для нее проводятся образовательные мероприятия. Среди них мероприятия на цифровой платформе МСП.РФ, где предоставляется ряд услуг и сервисов. Около трети зарегистрированных пользователей не более 35 лет.