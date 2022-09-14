Корпорация МСП отметила активное вовлечение молодежи в бизнес

Новая модель государственной поддержки предпринимателей через Корпорацию МСП — это «зонтичные» поручительства. Скорость является важным преимуществом. Теперь кредит под поручительство корпорации до 50% выдается в режиме «одного окна» банка. Данный механизм дает возможность получить кредит для развития своего дела и снизить ставки по кредитам — около одного-полутора процентов в этом году. Таким образом, каждый четвертый кредит выдается тем бизнесменам, которым ранее без «зонтичных» поручительств не выдали бы его. За год работы данного механизма была выдана 21 тысяча кредитов на сумму 180 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю деятельности Корпорации МСП. Следует отметить, что 98% всх кредитов было выдано микро- и малому бизнесу, пишет lenta.ru.