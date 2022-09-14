Депздрав выплатит 90 тысяч рублей тюменской семье, воспитывающей ребенка-инвалида

Как пояснили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ведомство не обеспечило необходимым медицинским препаратом ребенка-инвалида с первичным иммунодефицитом. Представителям юного горожанина для прохождения терапии иммуноглобулином пришлось два раза приобретать лекарства за свой счет.