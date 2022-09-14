Депздрав выплатит 90 тысяч рублей тюменской семье, воспитывающей ребенка-инвалида

Как пояснили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ведомство не обеспечило необходимым медицинским препаратом ребенка-инвалида с первичным иммунодефицитом. Представителям юного горожанина для прохождения терапии иммуноглобулином пришлось два раза приобретать лекарства за свой счет.
Суд вынес решение обязанность по возмещению расходов семье ребенка в размере 91 тысячи 694 рублей возложить на департамент здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 18-летний житель Тюмени смог отсудить у дорожной организации порядка ста тысяч рублей. Горожанин получил серьезную травму головы из-за нарушения техники безопасности дорожников.