nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депздрав выплатит 90 тысяч рублей тюменской семье, воспитывающей ребенка-инвалида

14 сентября 05:10
Фото: 1Mi
Более 90 тысяч рублей выплатит департамент здравоохранения Тюменской области жителю областной столицы за непредоставленные лекарства. Такое решение вынес Центральный районный суд.

Как пояснили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ведомство не обеспечило необходимым медицинским препаратом ребенка-инвалида с первичным иммунодефицитом. Представителям юного горожанина для прохождения терапии иммуноглобулином пришлось два раза приобретать лекарства за свой счет.

Суд вынес решение обязанность по возмещению расходов семье ребенка в размере 91 тысячи 694 рублей возложить на департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 18-летний житель Тюмени смог отсудить у дорожной организации порядка ста тысяч рублей. Горожанин получил серьезную травму головы из-за нарушения техники безопасности дорожников.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25