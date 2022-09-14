Благотворительный фонд Потанина получит до 50% акций Росбанка

По словам владельца «Интерроса», после получения акций целевой капитал фонда увеличится до 100 млрд рублей. Процесс передачи уже запущен, и после его завершения фонд станет полностью автономным, а управлять им будет независимая администрация, пишет newizv.ru.
Эндаумент — это целевой капитал, доход от которого используют в некоммерческих целях. Другими словами, некоммерческие структуры получают в своё распоряжение не «живые» деньги, а работающий капитал. Этот капитал приносит определённый доход и является также своеобразной подушкой безопасности.
Отмечается, что ранее меценаты в РФ не могли использовать данный механизм, но после изменения законодательства, одним из лоббистов которого был как раз Потанин, такая возможность появилась. Однако законы России в отношении целевых капиталов суровы, и вернуть переданные в эндаумент акции практически невозможно.
На это обратили внимание и аналитики. По их мнению, передача Потаниным акций фонду — это не попытка уйти от санкций, так как вернуть переданные таким образом активы он не сможет. Эксперты предлагают подождать и посмотреть, как Потанин поступит с другими активами, в том числе не попавшим под антироссийские санкции «Норникелем».
Потанин, в свою очередь, заметил, что передача акций фонду — не последний благотворительный шаг. Миллиардер хочет понимать, что его деньги работают на благо людей.
Также он сообщил, что на акции, выделенные сотрудникам Росбанка в виде поощрения, выпустят ЦФА (цифровые финансовые активы), они уже разрешены на территории нашей страны. Первыми ЦФА в Российской Федерации стали как раз токены, выпущенные на производимые «Норникелем» металлы. Этот шаг, по мнению Владимира Потанина, укрепит независимость Росбанка. Финансово-кредитным учреждением будет управлять совет директоров, большинство мест в котором достанется независимым членам.