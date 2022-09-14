Благотворительный фонд Потанина получит до 50% акций Росбанка

На это обратили внимание и аналитики. По их мнению, передача Потаниным акций фонду — это не попытка уйти от санкций, так как вернуть переданные таким образом активы он не сможет. Эксперты предлагают подождать и посмотреть, как Потанин поступит с другими активами, в том числе не попавшим под антироссийские санкции «Норникелем».