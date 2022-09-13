Заседание по делу Бережного перенесли на завтра

Причиной заминки послужила невозможность представителей стороны защиты присутствовать на заседании.
А потому оглашение новой коллегии присяжных заседателей было перенесено на завтра, 14 сентября.
Еще вчера «Наш город» выяснил, что адвокат Виталия Бережного — Елена Шихова, сейчас в отпуске. Сергей Ракульцев (второй адвокат) не сможет прийти на заседание по объективным причинам. Так же дела обстоят и с присутствием Анастасии Волк — общественного защитника подсудимого.
Ранее «Наш город» разбирался в истинных причинах того, почему 28 июля было принято решение распустить ранее набранную коллегию присяжных.