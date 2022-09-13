Заседание по делу Бережного перенесли на завтра

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что заседание по делу Бережного, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 14 сентября. Напомним, что суд должен был сформировать новую коллегию присяжных заседателей, после того, как былую распустили.

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