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Заседание по делу Бережного перенесли на завтра

13 сентября 07:29
Фото: «НашГород»
В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что заседание по делу Бережного, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 14 сентября. Напомним, что суд должен был сформировать новую коллегию присяжных заседателей, после того, как былую распустили.
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Суд

Причиной заминки послужила невозможность представителей стороны защиты присутствовать на заседании.

А потому оглашение новой коллегии присяжных заседателей было перенесено на завтра, 14 сентября.

Еще вчера «Наш город» выяснил, что адвокат Виталия Бережного — Елена Шихова, сейчас в отпуске. Сергей Ракульцев (второй адвокат) не сможет прийти на заседание по объективным причинам. Так же дела обстоят и с присутствием Анастасии Волк — общественного защитника подсудимого.

Почему на самом деле суд распустил присяжных по делу Бережного
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Ранее «Наш город» разбирался в истинных причинах того, почему 28 июля было принято решение распустить ранее набранную коллегию присяжных.

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