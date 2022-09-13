Заблудившуюся в лесу 72-летнюю пенсионерку ищут с помощью беспилотников

Сегодня в поисковую операцию включились спасатели. Также привлечены три единицы техники, в том числе задействованы беспилотники. Всего в поисках пенсионерки участие принимают около девяноста человек и двадцати единиц техники, сообщили в МЧС по Тюменской области.