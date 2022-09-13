Заблудившуюся в лесу 72-летнюю пенсионерку ищут с помощью беспилотников

На протяжении практически десяти дней поиски пожилой женщины вели волонтеры поисковых отрядов, добровольцы, сотрудники полиции. Пока положительных результатов они не дали.
Сегодня в поисковую операцию включились спасатели. Также привлечены три единицы техники, в том числе задействованы беспилотники. Всего в поисках пенсионерки участие принимают около девяноста человек и двадцати единиц техники, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Отметим, за последнюю неделю тюменские спасатели 12 раз оказывали помощь в поисково-спасательных работах. В минувшие выходные из леса были выведены двое заблудившихся грибников.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 сентября успешно были завершены поиски 77-летней Валентины Ткач. Пенсионерка провела в лесу практически двое суток.