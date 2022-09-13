nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заблудившуюся в лесу 72-летнюю пенсионерку ищут с помощью беспилотников

13 сентября 07:04
Фото: 1Mi
Более двух десятков тюменских спасателей присоединились к поискам пропавшей 4 сентября Надежды Потаповой. 72-летняя пенсионерка ушла в лес в Нижнетавдинском районе за грибами, но домой так и не вернулась.

На протяжении практически десяти дней поиски пожилой женщины вели волонтеры поисковых отрядов, добровольцы, сотрудники полиции. Пока положительных результатов они не дали.

Сегодня в поисковую операцию включились спасатели. Также привлечены три единицы техники, в том числе задействованы беспилотники. Всего в поисках пенсионерки участие принимают около девяноста человек и двадцати единиц техники, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Отметим, за последнюю неделю тюменские спасатели 12 раз оказывали помощь в поисково-спасательных работах. В минувшие выходные из леса были выведены двое заблудившихся грибников.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 сентября успешно были завершены поиски 77-летней Валентины Ткач. Пенсионерка провела в лесу практически двое суток.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25