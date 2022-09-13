Wildberries планирует реализацию крупного инвестпроекта в Тюменской области

Соглашение подписали руководитель Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. В торжественной церемонии подписания документа принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Мы заинтересованы в развитии разных отраслей экономики. Например, у нас очень хорошие показатели в сфере туризма, мы давно занимаемся развитием логистики. Президент России Владимир Путин поручил ускорить масштабную реконструкцию федеральной автодороги на восток, которая пройдет и через Тюмень. Центр обеспечения омниканальной торговли хорошо укладывается в эту логику. За интернет-торговлей будущее, это отличная площадка для выхода на рынок, в том числе наших тюменских производителей», отметил губернатор.
Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта «Строительство центра обеспечения омниканальной торговли» между правительством Тюменской области и компанией Wildberries было подписано в марте 2022 года. Работа продолжается по плану, идет подбор земельного участка.
Летом 2021 года в Тюмени открылся временный распределительный центр компании общей площадью 4 тысячи 800 кв. метров. Работу в нем получили порядка 500 человек. В новый проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.
Тюменский бизнес уже сейчас активно взаимодействует с Wildberries — на площадке зарегистрировано почти 5 тысяч предпринимателей региона. Объем продаж тюменской продукции за 8 месяцев 2022 года составил 2,3 млрд рублей — на 193 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.