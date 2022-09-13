Wildberries планирует реализацию крупного инвестпроекта в Тюменской области

«Мы заинтересованы в развитии разных отраслей экономики. Например, у нас очень хорошие показатели в сфере туризма, мы давно занимаемся развитием логистики. Президент России Владимир Путин поручил ускорить масштабную реконструкцию федеральной автодороги на восток, которая пройдет и через Тюмень. Центр обеспечения омниканальной торговли хорошо укладывается в эту логику. За интернет-торговлей будущее, это отличная площадка для выхода на рынок, в том числе наших тюменских производителей», отметил губернатор.