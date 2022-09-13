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В тюменском дворе двое молодых людей устроили бои

13 сентября 07:47
Фото: 1Mi
Сегодня, 13 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Тюмень» был опубликован видеоролик, на котором двое молодых людей наносят друг другу удары. Инцидент произошел в микрорайоне Воровского.
Сюжет
Тюмень

Автор поста указал, что одному из юношей захотелось выпить еще несколько алкогольных напитков, а его приятель отказывался давать ему на это деньги.

Люди в комментариях отпускали шутки по этому поводу.

«Да, на ММА не похоже», заметил Alex S.

«Район не пуганых бичей», считает Юлия Дмитриева.

«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.

«Сообщения по данному адресу не поступало», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» писал о том, что ишимец пырнул ножом знакомого в ходе ссоры.

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#Новости#Алкоголь#Тюмень#Тюменская область#Драка#Спиртные напитки#Массовая драка#Мелиса Учунджю#Город
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