В тюменском дворе двое молодых людей устроили бои

Автор поста указал, что одному из юношей захотелось выпить еще несколько алкогольных напитков, а его приятель отказывался давать ему на это деньги.
Люди в комментариях отпускали шутки по этому поводу.
«Да, на ММА не похоже», заметил Alex S.
«Район не пуганых бичей», считает Юлия Дмитриева.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
«Сообщения по данному адресу не поступало», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» писал о том, что ишимец пырнул ножом знакомого в ходе ссоры.