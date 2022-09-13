В Тюмени завтра дадут отопление

Городские власти сообщают, что в последние несколько дней Тюмень окутали холод и влажность. Горожанам приходилось теплее одеваться в своих квартирах, что вызывало множество жалоб.
Садики, школы, больницы и поликлиники города еще на прошлой неделе начали подавать заявки на включение отопления. И на сегодняшний день, как сообщили в администрации Тюмени, тепло дали в 207 учреждениях.
Но из-за технологических особенностей тюменской системы теплоснабжения включить отопление во всем городе одномоментно — невозможно. А потому старт отопительного сезона растянется на несколько дней.
«В это время специалисты занимаются регулировкой температуры подаваемого теплоносителя, донастраивают систему, устраняют инциденты, ликвидируют завоздушенность сети… — делают так, чтобы каждая квартира в доме была готова к значительному понижению температуры воздуха», сообщают в администрации города Тюмени.
Некоторые тюменцы могут возмутиться тому, что тепло в квартиры придет. Как раз накануне «бабьего лета», но власти сообщили, что управляющая компания дома должна корректировать подачу тепла, в соответствии с погодными условиями.
А потому в квартирах должна всегда быть комфортная температура, в противном случае житель может направить жалобу на УК.
Ранее «Наш город» писал о том, что и в Ялуторовске отопление также появится в преддверии осеннего потепления.