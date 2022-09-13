В Тюмени завтра дадут отопление

С завтрашнего дня батареи в Тюмени вновь запышут теплом. В городской администрации сообщили, что отопление в областной столице будет появляться постепенно. А социальные учреждения города уже сейчас могут поворачивать вентили батарей. Теплоснабжение работает в 65 школах и 142 детских садах.

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