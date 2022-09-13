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В Тюмени завтра дадут отопление

13 сентября 09:49
Фото: 1Mi
С завтрашнего дня батареи в Тюмени вновь запышут теплом. В городской администрации сообщили, что отопление в областной столице будет появляться постепенно. А социальные учреждения города уже сейчас могут поворачивать вентили батарей. Теплоснабжение работает в 65 школах и 142 детских садах.
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Тюмень

Городские власти сообщают, что в последние несколько дней Тюмень окутали холод и влажность. Горожанам приходилось теплее одеваться в своих квартирах, что вызывало множество жалоб.

Садики, школы, больницы и поликлиники города еще на прошлой неделе начали подавать заявки на включение отопления. И на сегодняшний день, как сообщили в администрации Тюмени, тепло дали в 207 учреждениях.

Но из-за технологических особенностей тюменской системы теплоснабжения включить отопление во всем городе одномоментно — невозможно. А потому старт отопительного сезона растянется на несколько дней.

«В это время специалисты занимаются регулировкой температуры подаваемого теплоносителя, донастраивают систему, устраняют инциденты, ликвидируют завоздушенность сети… — делают так, чтобы каждая квартира в доме была готова к значительному понижению температуры воздуха», сообщают в администрации города Тюмени.

Некоторые тюменцы могут возмутиться тому, что тепло в квартиры придет. Как раз накануне «бабьего лета», но власти сообщили, что управляющая компания дома должна корректировать подачу тепла, в соответствии с погодными условиями.

А потому в квартирах должна всегда быть комфортная температура, в противном случае житель может направить жалобу на УК.

Ранее «Наш город» писал о том, что и в Ялуторовске отопление также появится в преддверии осеннего потепления.

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#Новости#Отопление#Холодные батареи#Тюмень#Горячее сердце#Горячий источник#Касается каждого#Алена Патрушева#Общество
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