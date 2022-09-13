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В Тюмени сносят старинный дом, в котором снимали фильм

13 сентября 03:52
Фото: 1Mi
В Тюмени готовят к сносу дом, во дворе которого в 2010 году проходили съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по сценарию тюменского писателя Владислава Крапивина. По сценарию картины в этом доме проживала одна из героинь фильма Наталья и ее коза по кличке Липа.

«Этот дом сопротивлялся дольше всех, но летом 2022 года тоже опустел. Еще немного и его смахнут с лица Тюмени, экскаватор уже стоит на соседнем участке. Но такие дома надо сохранять для истории. Крапивин большой вклад внес в детскую литературу», отметили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

Напомним, данный дом признан аварийным. И его снос будет проходить по регламенту безвозмездного сноса. То есть подрядная организация не получит деньги за проведенную работу, но при этом сможет забрать себе оставшиеся после демонтажа материалы и реализовать их. В частности, заработать на продаже тех же двор.

Добавим, снос домов на улице Герцена проходит в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Реновация здесь будет проведена в течение пяти лет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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