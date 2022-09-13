В Тюмени сносят старинный дом, в котором снимали фильм

«Этот дом сопротивлялся дольше всех, но летом 2022 года тоже опустел. Еще немного и его смахнут с лица Тюмени, экскаватор уже стоит на соседнем участке. Но такие дома надо сохранять для истории. Крапивин большой вклад внес в детскую литературу», отметили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
Напомним, данный дом признан аварийным. И его снос будет проходить по регламенту безвозмездного сноса. То есть подрядная организация не получит деньги за проведенную работу, но при этом сможет забрать себе оставшиеся после демонтажа материалы и реализовать их. В частности, заработать на продаже тех же двор.
Добавим, снос домов на улице Герцена проходит в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Реновация здесь будет проведена в течение пяти лет.