В Тюмени разыграют сто тысяч рублей на квартиру в новостройке

«Главное преимущество отраслевой выставки заключается в том, что за 1 день можно решить ваш жилищный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора. В выставке участвуют только надежные и проверенные временем строительные и девелоперские компании — все ЖК, которые с 2017 года были представлены на выставке, сданы в срок», отметила Ксения Осипова, представитель Оргкомитета выставки.