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В Тюмени разыграют сто тысяч рублей на квартиру в новостройке

13 сентября 04:00
Фото: «День застройщиков Тюмени»
Вы приняли решение о покупке новой квартиры?! Посетите специализированную выставку недвижимости — «День застройщиков Тюмени», которая состоится 17 сентября 2022 года на площадке ТЦ «Галерея Вояж». Все зарегистрированные посетители мероприятия смогут стать участниками розыгрыша 100 тысяч рублей на покупку новостройки.

День застройщиков Тюмени — это ежеквартальная выставка новостроек. Двадцать компаний застройщиков представят более 1000 разнообразных планировок квартир, что позволит выбрать подходящий вариант под любой запрос — от студий до просторных апартаментов с видовыми террасами. У представителей банков посетители выставки смогут узнать о самых выгодных ставках по ипотеке и предложениях на интересующие жилые комплексы.

«Главное преимущество отраслевой выставки заключается в том, что за 1 день можно решить ваш жилищный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора. В выставке участвуют только надежные и проверенные временем строительные и девелоперские компании — все ЖК, которые с 2017 года были представлены на выставке, сданы в срок», отметила Ксения Осипова, представитель Оргкомитета выставки.

Доброй традицией ежеквартальной выставки станет розыгрыш скидки в 100 тысяч рублей, которая будет суммироваться с действующими предложениями от застройщиков. Для того чтобы принять участие в розыгрыше необходимо заранее зарегистрироваться на странице сайта выставки, показать электронный билет на входе и заполнить купон на стенде одного из участников.

На выставку «День застройщиков Тюмени» можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы творческие мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф.

Фото: «День застройщиков Тюмени»

Приезжайте на выставку:

  • 17 сентября 2022,
  • суббота с 10 до 18 часов
  • Тюмень, ул. Герцена, 94, ТЦ «Галерея Вояж» (3 этаж)

Участники выставки: Группа компаний «Меридиан»; Группа компаний «ТИС»; ПСК Дом девелопмент, Группа компаний«ЭНКО», ГК «СтройМир», Группа компаний «Инко и К», ГК «Паритет Девелопмент», Онегин. Дом у озера, Компания 4D, Компания «Скандиа», Группа компаний В72, Arsib Development, RODINADevelopment, СЗ Талан-Тюмень ЖК «intellect-квартал», Авторский квартал Машаров, Группа компаний «СБК», СЗ «Жилье-2000», ISB Development, Застройщик загородной недвижимости «IZIHOUSE», Эко-девелопер «Партнер», АО Банк ДОМ.РФ, Lgroup — дизайн и комплектация, Клининговая компания «Белый квадрат».

Регистрация и условия розыгрыша на сайте: http://деньзастройщиков.рф/

Сроки проведения стимулирующей акции: 17 сентября 2022 г. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на http://деньзастройщиков.рф/

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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