В Тюмени разыграют сто тысяч рублей на квартиру в новостройке

День застройщиков Тюмени — это ежеквартальная выставка новостроек. Двадцать компаний застройщиков представят более 1000 разнообразных планировок квартир, что позволит выбрать подходящий вариант под любой запрос — от студий до просторных апартаментов с видовыми террасами. У представителей банков посетители выставки смогут узнать о самых выгодных ставках по ипотеке и предложениях на интересующие жилые комплексы.
«Главное преимущество отраслевой выставки заключается в том, что за 1 день можно решить ваш жилищный вопрос: от знакомства с объектами до заключения договора. В выставке участвуют только надежные и проверенные временем строительные и девелоперские компании — все ЖК, которые с 2017 года были представлены на выставке, сданы в срок», отметила Ксения Осипова, представитель Оргкомитета выставки.
Доброй традицией ежеквартальной выставки станет розыгрыш скидки в 100 тысяч рублей, которая будет суммироваться с действующими предложениями от застройщиков. Для того чтобы принять участие в розыгрыше необходимо заранее зарегистрироваться на странице сайта выставки, показать электронный билет на входе и заполнить купон на стенде одного из участников.
На выставку «День застройщиков Тюмени» можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы творческие мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф.
Участники выставки: Группа компаний «Меридиан»; Группа компаний «ТИС»; ПСК Дом девелопмент, Группа компаний«ЭНКО», ГК «СтройМир», Группа компаний «Инко и К», ГК «Паритет Девелопмент», Онегин. Дом у озера, Компания 4D, Компания «Скандиа», Группа компаний В72, Arsib Development, RODINADevelopment, СЗ Талан-Тюмень ЖК «intellect-квартал», Авторский квартал Машаров, Группа компаний «СБК», СЗ «Жилье-2000», ISB Development, Застройщик загородной недвижимости «IZIHOUSE», Эко-девелопер «Партнер», АО Банк ДОМ.РФ, Lgroup — дизайн и комплектация, Клининговая компания «Белый квадрат».
Сроки проведения стимулирующей акции: 17 сентября 2022 г. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на http://деньзастройщиков.рф/
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