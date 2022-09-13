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В Тюмени почти месяц дорожники не могут заделать ямы на улице Республики

13 сентября 06:10
Фото: 1Mi
В Тюмени уже почти месяц дорожные службы не могут ликвидировать ямы на улице Республики в районе с пересечением улице Пермякова. Ранее здесь велись работы по реконструкции магистрального трубопровода. Фотографии дефектов дорожного полотна тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Что плохо в работе администрации, так это то, что они ничего не доделывают до конца. Новые развязки строят, дороги ремонтируют, но вот такие копеечные недоделки и остаются в памяти граждан. Вот такие копеечные недоделки и формируют в народе об администрации негативные отзывы, как о непрофессионалах», отметил Борис Б.

Впрочем, к выбоинам и ямам на дорогах тюменцы уже привыкли. Жалобы на качество автотрасс горожане оставляют в социальных сетях регулярно. В частности, в августе тюменцы раскритиковали ямочный ремонт на Московском тракте — после проведенных работ выбоины на дороге сменила колея.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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