В Тюмени почти месяц дорожники не могут заделать ямы на улице Республики

«Что плохо в работе администрации, так это то, что они ничего не доделывают до конца. Новые развязки строят, дороги ремонтируют, но вот такие копеечные недоделки и остаются в памяти граждан. Вот такие копеечные недоделки и формируют в народе об администрации негативные отзывы, как о непрофессионалах», отметил Борис Б.