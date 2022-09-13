В Тюмени началась масштабная поисковая операция: курсанты прочесывают лес

4 сентября в лесу на 46-м км Велижанского тракта пропала Надежда Потапова. По словам дочери пенсионерки, она осталась одна без еды и теплой одежды.
«Нас не хватает, нужны свежие силы, мысли, идеи. Прошу вас, не проходите мимо, ведь такая беда может коснуться каждого», написала в социальных сетях дочь Надежды.
Добровольцы искали женщину, но это ни к чему не привело.
По данным «Нашего города», масштабная поисковая операция начинается из-за того, что дочь пропавшей обратилась напрямую к губернатору области Александру Моору.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области в лесу пропала бабушка. В сентябре это уже второй подобный случай.