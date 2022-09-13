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В Тюмени началась масштабная поисковая операция: курсанты прочесывают лес

13 сентября 01:18
Фото: «НашГород»
Сегодня, 13 сентября, начнется масштабная поисковая операция вдоль Велижанского тракта по поиску пропавшей неделю назад пожилой женщины. В поисках примут участие курсанты ТВВИКУ, сотрудники полиции и волонтеры. Об этом «Нашему городу» сообщила дочь пропавшей.
Сюжет
Тюмень

4 сентября в лесу на 46-м км Велижанского тракта пропала Надежда Потапова. По словам дочери пенсионерки, она осталась одна без еды и теплой одежды.

«Нас не хватает, нужны свежие силы, мысли, идеи. Прошу вас, не проходите мимо, ведь такая беда может коснуться каждого», написала в социальных сетях дочь Надежды.

Добровольцы искали женщину, но это ни к чему не привело.

По данным «Нашего города», масштабная поисковая операция начинается из-за того, что дочь пропавшей обратилась напрямую к губернатору области Александру Моору.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области в лесу пропала бабушка. В сентябре это уже второй подобный случай.

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