В Тюмени машина сбила 12-летнюю школьницу на велосипеде

Водитель автомобиля поздно заметил велосипедистку на переходе и не успел вовремя затормозить. Из-за ДТП на улице было перекрыто две полосы движения, машины вынужденны объезжать данный участок по встречной полосе.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени водитель автомобиля Chevrolet сбил 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Мелиораторов, в этот момент школьник переходил проезжую часть по переходу. Сначала водитель остановился, но когда к месту аварии стали подходить очевидцы решил скрылся с места ДТП. Позже его задержали.