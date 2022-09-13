nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени машина сбила 12-летнюю школьницу на велосипеде

13 сентября 15:43
Фото: «Наш Город»
Сегодня вечером 12-летняя школьница была сбита «Мицубиси» на пешеходном переходе на ул. Ф.Салманова. По данным ГИБДД, она ехала по «зебре» на велосипеде. В результате ДТП девочка получила незначительные травмы.
Сюжет
Тюмень

Водитель автомобиля поздно заметил велосипедистку на переходе и не успел вовремя затормозить. Из-за ДТП на улице было перекрыто две полосы движения, машины вынужденны объезжать данный участок по встречной полосе.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени водитель автомобиля Chevrolet сбил 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Мелиораторов, в этот момент школьник переходил проезжую часть по переходу. Сначала водитель остановился, но когда к месту аварии стали подходить очевидцы решил скрылся с места ДТП. Позже его задержали.

Фото: «Наш город»

Материалы по теме
В Тюмени водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Ребенка увезли в больницу
#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25