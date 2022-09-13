В Тюмени машина сбила 12-летнюю школьницу на велосипеде

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени водитель автомобиля Chevrolet сбил 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Мелиораторов, в этот момент школьник переходил проезжую часть по переходу. Сначала водитель остановился, но когда к месту аварии стали подходить очевидцы решил скрылся с места ДТП. Позже его задержали.