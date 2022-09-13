В Тюмени ищут председателя врачебной летной комиссии. Платить обещают более 150 тысяч

Порядка 150 тысяч рублей за работу предлагают монтажнику натяжных потолков. При этом работодатель обещает сотрудникам без опыта работы организовать обучение мастерству и заработную плату не менее 80-100 тысяч рублей уже в первые месяцы работы.
Главному инженеру с опытом работы не менее трех лет работодатели в компании СК «Восток» готовы также платить порядка 150 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен знать правила эксплуатации оборудования 10/0,4 кВ; иметь опыт управления электротехническим персоналом, навыки в руководстве производственной деятельностью электрических сетей и т. д.
Зарплату не менее 140 тысяч рублей обещают машинисту-трактористу, готовому к командировкам. При этом работодатель заверяет, что будущему сотруднику организуют 3-х разовое питание, проживание в комфортабельном вагон-городке, оплату проезда до места работы и обратно.
До 135 тысяч рублей предлагают начальнику отдела логистики транспортной компании. Будущему сотруднику предстоит принять участие в развитии значимого проекта по приобретению большого количества транспорта и открытию новых автотранспортных предприятий.
Немного меньше, 108 тысяч рублей готовы платить заместителю начальника дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» и по 80 тысяч рублей предлагают главному бухгалтеру тепличного комбината в деревне Нариманово и врачу-психиатру Областной клинической больницы.