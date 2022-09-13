В Тюмени ищут председателя врачебной летной комиссии. Платить обещают более 150 тысяч

Главному инженеру с опытом работы не менее трех лет работодатели в компании СК «Восток» готовы также платить порядка 150 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен знать правила эксплуатации оборудования 10/0,4 кВ; иметь опыт управления электротехническим персоналом, навыки в руководстве производственной деятельностью электрических сетей и т. д.