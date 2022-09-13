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В Тюмени ищут председателя врачебной летной комиссии. Платить обещают более 150 тысяч

13 сентября 07:37
Фото: 1Mi
В Тюменской области составили топ вакансий с самой высокой заработной платой. По данным аналитиков сервиса Зарплата.Ру, наиболее высокооплачиваемой в регионе является вакансия председателя врачебной летной комиссии в поликлинике «Нефтяник». Будущему сотруднику готовы платить более 150 тысяч рублей в месяц.

Порядка 150 тысяч рублей за работу предлагают монтажнику натяжных потолков. При этом работодатель обещает сотрудникам без опыта работы организовать обучение мастерству и заработную плату не менее 80-100 тысяч рублей уже в первые месяцы работы.

Главному инженеру с опытом работы не менее трех лет работодатели в компании СК «Восток» готовы также платить порядка 150 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен знать правила эксплуатации оборудования 10/0,4 кВ; иметь опыт управления электротехническим персоналом, навыки в руководстве производственной деятельностью электрических сетей и т. д.

Зарплату не менее 140 тысяч рублей обещают машинисту-трактористу, готовому к командировкам. При этом работодатель заверяет, что будущему сотруднику организуют 3-х разовое питание, проживание в комфортабельном вагон-городке, оплату проезда до места работы и обратно.

До 135 тысяч рублей предлагают начальнику отдела логистики транспортной компании. Будущему сотруднику предстоит принять участие в развитии значимого проекта по приобретению большого количества транспорта и открытию новых автотранспортных предприятий.

Немного меньше, 108 тысяч рублей готовы платить заместителю начальника дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» и по 80 тысяч рублей предлагают главному бухгалтеру тепличного комбината в деревне Нариманово и врачу-психиатру Областной клинической больницы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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