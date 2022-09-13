В районе трассы Шадринск – Ялуторовск произошел крупный пожар. Повреждены 2 дома

«В результате пожара повреждены хозяйственные постройки на общей площади 400 кв. м., повреждены 2 жилых дома размерами 4х5 метров, на общей площади 40 кв. м. Общая площадь пожара составила 440 кв. м. Есть пострадавший с ожогами, госпитализирован в Областную больницу №13»сообщили в пресс-службе МЧС.