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В районе трассы Шадринск – Ялуторовск произошел крупный пожар. Повреждены 2 дома

13 сентября 12:53
Фото: 1Mi
В Тюменской области 12 сентября произошел крупный пожар в районе 1-ого километра трассы Шадринск – Ялуторовск. По данным МЧС, загорелись хозяйственные постройки и два жилых дома. Общая площадь пожара достигла 440 «квадратов».

На место инцидента прибыли 5 единиц спецтехники, пожару присвоен повышенный ранг 1 «БИС».

«В результате пожара повреждены хозяйственные постройки на общей площади 400 кв. м., повреждены 2 жилых дома размерами 4х5 метров, на общей площади 40 кв. м. Общая площадь пожара составила 440 кв. м. Есть пострадавший с ожогами, госпитализирован в Областную больницу №13»сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели полагают, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Вечером в селе Червишево тоже горели хозпостройки на улице Береговая, 56. Пожар удалось оперативно потушить.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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