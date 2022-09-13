В лесу нашли 72-летнюю тюменку, отопление дадут 14 сентября, дело Виталия Бережного

Формировать коллегию присяжных будут завтра. Заседание суда перенесли, представители защиты Виталия Бережного не смогли на нём присутствовать. Напомним, что 28 июля коллегию присяжных в деле об убийстве 8-летней девочки распустили. Тогда представители прокуратуры Тюменской области заявили, что в СМИ попала информация о вердикте присяжных. Тогда в ведомстве подчеркнули, что до сих пор неизвестно была она истинной или ложной.