В лесу нашли 72-летнюю тюменку, отопление дадут 14 сентября, дело Виталия Бережного

В тюменском лесу нашли 72-летнюю пропавшую пенсионерку.
Информация о розыске Надежды Потаповой появилась в нескольких тюменских пабликах и телеграм-каналах. Поиски продолжались 9 дней. Она пропала 4 сентября в лесу на 46-м км Велижанского тракта. Пенсионерку искали и с помощью беспилотников сотрудники МЧС.
Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября
Представители горадминистрации отметили, что отопление будет включаться постепенно. На данный момент тепло в 65 школах и 142 детсадах областной столицы. Социальные объекты начали подавать заявки для включения тепла на прошлой неделе, на 13 сентября отапливается более 200 учреждений.
Из-за технологических особенностей тюменской системы теплоснабжения включить отопление во всем городе одномоментно — невозможно. Старт отопительного сезона в областной столице растянется на несколько дней.
Заседание суда по делу Бережного перенесли на 14 сентября.
Формировать коллегию присяжных будут завтра. Заседание суда перенесли, представители защиты Виталия Бережного не смогли на нём присутствовать. Напомним, что 28 июля коллегию присяжных в деле об убийстве 8-летней девочки распустили. Тогда представители прокуратуры Тюменской области заявили, что в СМИ попала информация о вердикте присяжных. Тогда в ведомстве подчеркнули, что до сих пор неизвестно была она истинной или ложной.
Вчера «Наш город» сообщал, что адвокат Виталия Бережного — Елена Шихова, сейчас в отпуске. Второй адвокат обвиняемого, Сергей Ракульцев, не сможет прийти на заседание по объективным причинам. Так же дела обстоят и с присутствием Анастасии Волк — общественного защитника подсудимого.