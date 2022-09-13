nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В лесу нашли 72-летнюю тюменку, отопление дадут 14 сентября, дело Виталия Бережного

13 сентября 16:17
Фото: 1Mi
Одной из самых обсуждаемых новостей сегодня стал розыск 72-летней бабушки. Источник «Нашего города» сообщил, что тело женщины удалось найти, она скончалась. При этом с утра на поиски тюменки выдвинулись курсанты ТВВИКУ и сотрудники МВД.

В тюменском лесу нашли 72-летнюю пропавшую пенсионерку.

Информация о розыске Надежды Потаповой появилась в нескольких тюменских пабликах и телеграм-каналах. Поиски продолжались 9 дней. Она пропала 4 сентября в лесу на 46-м км Велижанского тракта. Пенсионерку искали и с помощью беспилотников сотрудники МЧС.

Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября

Представители горадминистрации отметили, что отопление будет включаться постепенно. На данный момент тепло в 65 школах и 142 детсадах областной столицы. Социальные объекты начали подавать заявки для включения тепла на прошлой неделе, на 13 сентября отапливается более 200 учреждений.

Из-за технологических особенностей тюменской системы теплоснабжения включить отопление во всем городе одномоментно — невозможно. Старт отопительного сезона в областной столице растянется на несколько дней.

Заседание суда по делу Бережного перенесли на 14 сентября.

Формировать коллегию присяжных будут завтра. Заседание суда перенесли, представители защиты Виталия Бережного не смогли на нём присутствовать. Напомним, что 28 июля коллегию присяжных в деле об убийстве 8-летней девочки распустили. Тогда представители прокуратуры Тюменской области заявили, что в СМИ попала информация о вердикте присяжных. Тогда в ведомстве подчеркнули, что до сих пор неизвестно была она истинной или ложной.

Вчера «Наш город» сообщал, что адвокат Виталия Бережного — Елена Шихова, сейчас в отпуске. Второй адвокат обвиняемого, Сергей Ракульцев, не сможет прийти на заседание по объективным причинам. Так же дела обстоят и с присутствием Анастасии Волк — общественного защитника подсудимого.

Материалы по теме
Заседание по делу Бережного перенесли на завтраВ Тюмени завтра дадут отоплениеНайдена, мертва: в Тюмени в лесу нашли 72-летнюю пропавшую пенсионерку
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25