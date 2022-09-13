В Горно-Алтайске пройдет форум, посвященный взаимодействию туризма и экологии

Площадками для проведения деловой и культурной программ станут агропарк «Амза» и всесезонный курорт «Манжерок». Об этом пишет Transsibinfo.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, комментируя предстоящее событие, заявил, что для жителей региона особенно важно сберечь уникальную природу Горного Алтая, чтобы передать будущим поколениям богатые традиции этих мест, активно развивая при этом местную экономику и повышая качество туристического продукта. Хорохордин выразил убежденность, что алтайский экологический форум станет центром обсуждения главных природоохранных инициатив не только в самой республике, но и по всей России.
В форуме «Нить природы» ожидается участие лидеров мнений, ведущих политиков и общественных организаций, работающих в области экологии, культуры, образования, туризма и сохранения природы.
Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор форума «Нить природы» Игорь Павлов, в свою очередь, предположил, что форум способен стать площадкой для обсуждения приоритетов устойчивого развития, экономики и управления в контексте межрегионального и международного взаимодействия по вектору экологии. Территории Республики Алтай располагают богатым историко-культурным и природным наследием. Участие в форуме, таким образом, дает шанс популяризировать разработанные инновационные социально-экономические проекты.
В деловую программу включены пленарное заседание «Экология мышления» и несколько стратегических сессий: «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Кодекс туриста» и «Республика Алтай – территория ноосферного развития». На сессиях пойдет разговор о том, чего стоит ожидать, искать и познавать туристу при посещении Алтая, из каких элементов создавать и какими способами продвигать цепочку алтайских ценностей. Предполагается затронуть и другие темы: формирование устойчивого имиджа места и кодекса поведения туриста, ноосферное развитие Алтая, а также приобретение статуса ИНТЦ и его влияние на социально-экономические перспективы республики.