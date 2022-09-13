В Горно-Алтайске пройдет форум, посвященный взаимодействию туризма и экологии

В деловую программу включены пленарное заседание «Экология мышления» и несколько стратегических сессий: «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Кодекс туриста» и «Республика Алтай – территория ноосферного развития». На сессиях пойдет разговор о том, чего стоит ожидать, искать и познавать туристу при посещении Алтая, из каких элементов создавать и какими способами продвигать цепочку алтайских ценностей. Предполагается затронуть и другие темы: формирование устойчивого имиджа места и кодекса поведения туриста, ноосферное развитие Алтая, а также приобретение статуса ИНТЦ и его влияние на социально-экономические перспективы республики.