Тюменцы завоевали девять наград в финале нацчемпионата «Молодые профессионалы»

Всего в финале десятого нацчемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1,2 тысячи экспертов со всей страны. Тюменские роботехники выступили очень достойно, что доказывает количество полученных наград.