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Тюменцы завоевали девять наград в финале нацчемпионата «Молодые профессионалы»

13 сентября 12:08
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Завершился финал Х национального чемпионата «Молодые профессионалы», который прошел в Саранске. Тюменскую область в состязаниях представляли двадцать молодых профессионалов в 17 компетенциях, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Всего в финале десятого нацчемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1,2 тысячи экспертов со всей страны. Тюменские роботехники выступили очень достойно, что доказывает количество полученных наград.

Итак, золото завоевал юниор Злыгостев Андрей в компетенции «Сантехника и отопление». В этой же компетенции в основном составе серебро досталось Панову Махмуду.

Серебряные медали взяли:

  • Метлицкая Светлана, «3D-моделирование для компьютерных игр. Юниоры»
  • Сницар Виктория, «Предпринимательство»
  • Вильданов Александр, «Сетевое и системное администрирование»

Бронзовыми медалями наградили Жаренова Сергея, «Сварочные технологии», и Старикову Полину, «Визуальный мерчендайзинг. Юниоры».

Кроме этого, в копилку региона добавились два медальона за профессионализм:

  • Сомова Вероника, «3D-моделирование для компьютерных игр»
  • Кравцов Дмитрий, «Программные решения для бизнеса»

Напомним, что в копилке сборной Тюменской области также 7 медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам итоговых соревнований, приравненных к нацфиналу, которые прошли в апреле текущего года.

Среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Отметим, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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