Тюменцы завоевали девять наград в финале нацчемпионата «Молодые профессионалы»

Всего в финале десятого нацчемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1,2 тысячи экспертов со всей страны. Тюменские роботехники выступили очень достойно, что доказывает количество полученных наград.
Итак, золото завоевал юниор Злыгостев Андрей в компетенции «Сантехника и отопление». В этой же компетенции в основном составе серебро досталось Панову Махмуду.
Серебряные медали взяли:
Бронзовыми медалями наградили Жаренова Сергея, «Сварочные технологии», и Старикову Полину, «Визуальный мерчендайзинг. Юниоры».
Кроме этого, в копилку региона добавились два медальона за профессионализм:
Напомним, что в копилке сборной Тюменской области также 7 медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам итоговых соревнований, приравненных к нацфиналу, которые прошли в апреле текущего года.
Среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Отметим, развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».