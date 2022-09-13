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Тюменцы могут бесплатно получить IT-специальность в Школе программирования

13 сентября 14:11
Фото: pixabay.com
У жителей Тюменской области есть возможность пройти бесплатное обучение в Школе программирования. После окончания курсов самым успешным ученикам предложат трудоустройство в региональные ИТ-компании, сообщает департамент информатизации области.

Все программы обучения составляются с учетом потребностей организаций, которые могут предложить рабочие места для выпускников

С 19 сентября начнется обучение по двум направлениям: «Основы программирования на платформе „1С: Предприятие 8.3“» и «Разработка web-сайтов». Время обучения по программам: с 19:00 до 21:15 в понедельник, среду и пятницу.

С 20 сентября стартует курс по программе «Python-программирование», который будет проходить с понедельника по пятницу с 20:00 до 22:15.

Выбрать подходящий курс и записаться нужно до 15 сентября по ссылке.

Впоследствии ученики Школы программирования могут участвовать в хакатонах школы и получать денежные призы. Например, в последнем онлайн-хакатоне победители получили 75 тысяч рублей.

Также выпускники Школы программирования могут участвовать в ярмарках вакансий и трудоустраиваться в организации — партнеры школы.

С 2017 года в Школе программирования прошли обучение свыше 1500 человек.

Напомним, уникальность образовательного процесса в тюменской Школе программирования заключается в том, что подготовка программ ведется с учетом потребностей заинтересованных работодателей. За короткий срок ученики осваивают полноценный курс подготовки по выбранному направлению: языки программирования, веб-разработка, администрирование и т. п.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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