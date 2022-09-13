Тюменцы могут бесплатно получить IT-специальность в Школе программирования

Все программы обучения составляются с учетом потребностей организаций, которые могут предложить рабочие места для выпускников
С 19 сентября начнется обучение по двум направлениям: «Основы программирования на платформе „1С: Предприятие 8.3“» и «Разработка web-сайтов». Время обучения по программам: с 19:00 до 21:15 в понедельник, среду и пятницу.
С 20 сентября стартует курс по программе «Python-программирование», который будет проходить с понедельника по пятницу с 20:00 до 22:15.
Впоследствии ученики Школы программирования могут участвовать в хакатонах школы и получать денежные призы. Например, в последнем онлайн-хакатоне победители получили 75 тысяч рублей.
Также выпускники Школы программирования могут участвовать в ярмарках вакансий и трудоустраиваться в организации — партнеры школы.
С 2017 года в Школе программирования прошли обучение свыше 1500 человек.
Напомним, уникальность образовательного процесса в тюменской Школе программирования заключается в том, что подготовка программ ведется с учетом потребностей заинтересованных работодателей. За короткий срок ученики осваивают полноценный курс подготовки по выбранному направлению: языки программирования, веб-разработка, администрирование и т. п.