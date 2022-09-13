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Тюменские шахматисты снялись в триллере

13 сентября 02:23
Фото: скриншот с официального тизера
В сентябре на суд зрителя был представлен фильм «Сумасшедший дом». Премьера состоялась 9 сентября в кинотеатрах Санкт-Петербурга.
Сюжет
Тюмень

Данный проект был создан при участии топовых шахматных стримеров России. Их общий охват аудитории составляет не одну сотню тысяч человек.

Генеральным продюсером выступил организатор известного шахматного проекта «Лига Шахматных Стримеров» Роман Абуев.

В фильме снялись российский шахматист и гроссмейстер Сергей Шипов, международный гроссмейстер среди женщин Мария Фоминых, российская шахматистка Майя Порожняк. Режиссер фильма — Александр Холодков.

За основу кинокартины было взято произведение Агаты Кристи «Десять негритят». В фильме шахматисты играют сами себя, однако, ориентируются на поведение героев популярного литературного детектива.

Фото: скриншот официального тизера

«Жанр фильма — триллер. Бюджет картины небольшой — порядка 2 млн рублей», сообщил политолог, историк шахмат Аркадий Либерман.

Тюменец также принимал участие в съемках.

Основные съемки прошли летом в деревне Щеглятьево в Московской области. Кроме того, фильм снимали и в Тюмени.

Фото: скриншот с официального тизера

«Тот вариант фильма, который вышел в кино, в дальнейшем можно будет посмотреть в интернете. Пока неизвестно — платно или нет», прокомментировал Либерман.

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