Тюменские НКО могут выиграть грант на проекты по соцреабилитации наркозависимых

По цели программы «Социальная реабилитация наркозависимых» некоммерческая организация может получить субсидию от 320 до 480 тысяч рублей. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 ноября 2022 года. Реализация проектов, получивших поддержку, может начаться уже с 1 декабря 2022 года.