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Тюменские НКО могут выиграть грант на проекты по соцреабилитации наркозависимых

13 сентября 10:12
Фото: сайт правительства Тюменской области
Департамент социального развития Тюменской области приглашает социально ориентированные НКО принять участие в грантовом конкурсе. Выбирать будут лучшие проекты по социальной реабилитации наркозависимых. Приём заявок стартует 16 сентября и продлится до 18 часов 19 октября.

По цели программы «Социальная реабилитация наркозависимых» некоммерческая организация может получить субсидию от 320 до 480 тысяч рублей. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 ноября 2022 года. Реализация проектов, получивших поддержку, может начаться уже с 1 декабря 2022 года.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области.

Заявки на конкурс подаются через личный кабинет на официальном сайте тюменьгранты.72to.ru. Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам:

  • (3452) 20-10-57, 50-26-56 (регистрация заявок),
  • (3452) 50-26-23 (консультация по проекту).

Результатом предоставления гранта в форме субсидии является реализация программы по приоритетному направлению конкурса в полном объеме на дату, указанную в соглашении, но не позднее 1 июня 2023 года.

Напомним, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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