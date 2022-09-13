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Тюменская область завершает заключать госконтракты для реализации нацпроектов

13 сентября 06:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
Заключение контрактов для реализации национальных проектов завершается в Тюменской области. Всего по данным на конец августа, в регионе заключено 97 процентов контрактов, необходимых для осуществления национальных проектов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

На совещании по реализации нацпроектов, которое прошло в областном правительстве под руководством губернатора Александра Моора, директор регионального департамента экономики Максим Скворцов сообщил, что темпы контрактования в этом году значительно превышают аналогичный показатель 2021 года», — отметил директор департамента экономики.

Годовой план по расходам на реализацию национальных проектов в Тюменской области исполнен на 68 процентов. В частности, более чем на 80 процентов от плана профинансированы нацпроекты «Образование» и «Культура». Финансирование нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» превысило 70 процентов. Реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» профинансирована более чем на 60 процентов.

Александр Моор поручил ответственным за выполнение национальных проектов обеспечить их своевременное финансирование в соответствии с планом.

Напомним, национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни российских граждан. Их успешная реализация — важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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