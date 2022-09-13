Тюменская область завершает заключать госконтракты для реализации нацпроектов

Годовой план по расходам на реализацию национальных проектов в Тюменской области исполнен на 68 процентов. В частности, более чем на 80 процентов от плана профинансированы нацпроекты «Образование» и «Культура». Финансирование нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» превысило 70 процентов. Реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» профинансирована более чем на 60 процентов.