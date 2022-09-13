Тюменке отказали в выплате пенсии на ребенка-инвалида из-за отсутствия прописки

Однако, как выяснилось, отрицательное решение ПФР было вполне обоснованным — у тюменки отсутствует и постоянная, и временная регистрации. Согласно федеральному закону, при получении пособий, прописка играет далеко не последнюю роль.
Во-первых, необходимо чтобы ребенок проживал вместе с родителями. Во-вторых, временная или постоянная прописка при оформлении выплат являются гарантией того, что человек не получает аналогичные пособия в каком-либо другом регионе страны.
Формально оформлять пособие можно в любом регионе, даже если отсутствует прописка. Но по факту органы соцзащиты с целью избежать двойных начислений одного и того же пособия практически всегда просят предоставить заявителя прописку — временную или постоянную.
И чаще всего при оформлении выплат гражданам с временной пропиской, соцзащита просит принести справку с места постоянной регистрации, доказывающую, что пособия там не оформлены.