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Тюменке отказали в выплате пенсии на ребенка-инвалида из-за отсутствия прописки

13 сентября 04:56
Фото: 1Mi
Жительница Тюмени пожаловалась на отказ Пенсионного фонда в выплате пособий на ребенка-инвалида. Сообщение о том, что ей отказали в выплате пенсии, она опубликовала в сообществе ЧС Тюмень.

Однако, как выяснилось, отрицательное решение ПФР было вполне обоснованным — у тюменки отсутствует и постоянная, и временная регистрации. Согласно федеральному закону, при получении пособий, прописка играет далеко не последнюю роль.

Во-первых, необходимо чтобы ребенок проживал вместе с родителями. Во-вторых, временная или постоянная прописка при оформлении выплат являются гарантией того, что человек не получает аналогичные пособия в каком-либо другом регионе страны.

Формально оформлять пособие можно в любом регионе, даже если отсутствует прописка. Но по факту органы соцзащиты с целью избежать двойных начислений одного и того же пособия практически всегда просят предоставить заявителя прописку — временную или постоянную.

И чаще всего при оформлении выплат гражданам с временной пропиской, соцзащита просит принести справку с места постоянной регистрации, доказывающую, что пособия там не оформлены.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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