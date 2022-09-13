ЦБ РФ даст много денег, но только избранным

На данный момент в РФ уже третий месяц фиксируется снижение цен, но это происходит на фоне резкого роста в марте-апреле. С начала 2021 года Банк России провёл 13 заседаний для определения ключевой ставки ЦБ. Её значение напрямую влияет на инфляцию. Основной план ведомства – целевой уровень в районе 4%. Между тем в августе рост цен «замедлился» до уровня 14,3%.
При этом средства ФНБ вкладываются в новые АЭС (которые строятся за рубежом) в строительство строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Уст-Луге (это около 900 млрд, которые пойдут на покупку зарубежного оборудования).
Сейчас речь идёт о государственных компаниях. В прошлом году для поддержки крупных банков ЦБ выпустил в обращение 1 трлн рублей. Эти деньги были направлены в кредитные учреждения, которые пострадали от сокращения капитала на фоне эпидемии коронавируса.
А в 2022 году регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ. Зато там стали появляться рубли. Только за июнь и июль ФНБ потерял 1,5 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен. И взамен ЦБ «напечатал» в июне 630 млрд рублей, а в июле – 1,2 трлн рублей. С 1 января по 31 июля 2022 года денежная масса в России выросла на 6,6% (до 70,6 трлн рублей). Деньги тут же пошли в дело: часть отправилась на финансирование дефицита федерального бюджета, который в июле вырос до 900 млрд рублей, а часть получили госкомпании. Например, 50 млрд рублей досталось «Газпромбанку», 4,2 млрд рублей – фонду развития ЖКХ, 34,3 млрд рублей – «Аэрофлоту».
Банк России совершенно не скрывает своих симпатий к крупнейшим государственным организациям. В августе регулятор выпустил для обсуждения документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором предлагает поддержку пострадавшим от санкций банков. В итоге Центробанк РФ сам создаёт условия для увеличения монетарной инфляции в России, включая печатный станок на нужды государственных корпораций, а потом с этой же инфляцией борется, лишая людей и малый бизнес доступа к дешёвому капиталу.