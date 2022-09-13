ЦБ РФ даст много денег, но только избранным

А в 2022 году регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ. Зато там стали появляться рубли. Только за июнь и июль ФНБ потерял 1,5 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен. И взамен ЦБ «напечатал» в июне 630 млрд рублей, а в июле – 1,2 трлн рублей. С 1 января по 31 июля 2022 года денежная масса в России выросла на 6,6% (до 70,6 трлн рублей). Деньги тут же пошли в дело: часть отправилась на финансирование дефицита федерального бюджета, который в июле вырос до 900 млрд рублей, а часть получили госкомпании. Например, 50 млрд рублей досталось «Газпромбанку», 4,2 млрд рублей – фонду развития ЖКХ, 34,3 млрд рублей – «Аэрофлоту».