nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЦБ РФ даст много денег, но только избранным

13 сентября 14:39
Фото: 1Mi
По данным «Новых Известий», ЦБ РФ «напечатал» 340 млрд рублей для помощи госпредприятиям, которые попали под санкции. Издание полагает, что это может привести к росту инфляции.

На данный момент в РФ уже третий месяц фиксируется снижение цен, но это происходит на фоне резкого роста в марте-апреле. С начала 2021 года Банк России провёл 13 заседаний для определения ключевой ставки ЦБ. Её значение напрямую влияет на инфляцию. Основной план ведомства – целевой уровень в районе 4%. Между тем в августе рост цен «замедлился» до уровня 14,3%.

При этом средства ФНБ вкладываются в новые АЭС (которые строятся за рубежом) в строительство строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Уст-Луге (это около 900 млрд, которые пойдут на покупку зарубежного оборудования).

Сама Набиуллина уже много лет утверждает, что «количественное смягчение» - не вариант для РФ. Подобные заявления были озвучены в 2013 году на форуме «Россия 2013», в 2015 году и в 2020. На этом фоне решение напечатать ещё 340 млрд рублей выглядит странно.

Сейчас речь идёт о государственных компаниях. В прошлом году для поддержки крупных банков ЦБ выпустил в обращение 1 трлн рублей. Эти деньги были направлены в кредитные учреждения, которые пострадали от сокращения капитала на фоне эпидемии коронавируса.

А в 2022 году регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ. Зато там стали появляться рубли. Только за июнь и июль ФНБ потерял 1,5 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен. И взамен ЦБ «напечатал» в июне 630 млрд рублей, а в июле – 1,2 трлн рублей. С 1 января по 31 июля 2022 года денежная масса в России выросла на 6,6% (до 70,6 трлн рублей). Деньги тут же пошли в дело: часть отправилась на финансирование дефицита федерального бюджета, который в июле вырос до 900 млрд рублей, а часть получили госкомпании. Например, 50 млрд рублей досталось «Газпромбанку», 4,2 млрд рублей – фонду развития ЖКХ, 34,3 млрд рублей – «Аэрофлоту».

Банк России совершенно не скрывает своих симпатий к крупнейшим государственным организациям. В августе регулятор выпустил для обсуждения документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором предлагает поддержку пострадавшим от санкций банков. В итоге Центробанк РФ сам создаёт условия для увеличения монетарной инфляции в России, включая печатный станок на нужды государственных корпораций, а потом с этой же инфляцией борется, лишая людей и малый бизнес доступа к дешёвому капиталу.

Материалы по теме
Бизнесмены получили от ЦБ РФ и Корпорации МСП 50 млрд рублей по льготной ПСК
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25