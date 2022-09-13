Сергей Густов: «Газпром межрегионгаз» представил медиапространство на ПМГФ

Как сообщают «Известия», концепция уникального дома-стенда «Газпром межрегионгаза» возникла на основе собирательного образа простого сельского дома, в котором появился газ. Стенд стал символом тысячи жилищ и сотен тысяч семей, где используют экологичный и экономичный энергоресурс — природный газ. К дому подведена легендарная желтая труба, там работает полностью оборудованная котельная с двухконтурным котлом и водогреем, рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Напомним, по программе догазификации к концу текущего года газ проведут в более чем 650 тысяч домовладений.
Второй стенд — уникальная вышитая карта России, которую впервые представили в июне 2022 года на ПМЭФ. Теперь ее дополнили информацией о числе заключенных договоров об ускоренной догазификации. Каждый регион, оформленный в своем стиле, иллюстрирует масштаб деятельности и географию присутствия компании «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.
Ожидается, что интерактивный вариант карты впервые будет продемонстрирован в ходе ПМГФ на стенде «Газпром межрегионгаз» в пассаже «Экспофорума».
Интерактивная карта связана с тач-панелью. При выборе любого субъекта РФ на планшете открываются данные о потенциале догазификации региона и запускается трансляция видеороликов «Эстафета газа» о гражданах, в чьих домах теперь есть газ.
Кроме того, на панели есть возможность перейти на сайт Gazprommap.ru — официальный сайт программы газификации России, где публикуют подробную информацию об осуществлении программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром».
На стенде «Газификация России» работали студии RUTUBE и единого оператора газификации. Они показали новое медиапространство «Газ для России».
В формате живого диалога гости студии — спикеры, участники форума, отраслевые эксперты — будут делиться впечатлениями от мероприятий и обсуждать вопросы развития газовой отрасли.
В качестве отдельного трека программы запланированы обсуждения с потребителями актуальных проблем социальной газификации. Среди других эффективных форматов вещания можно назвать дневники форума. Благодаря им все желающие смогут увидеть на сервисе RUTUBE репортажи с региональных экспозиций Астраханской и Томской областей, объединённой экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», «Рос-Газ-Экспо», финиш автопробега «Газ в моторы» и прочее.