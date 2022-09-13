Сергей Густов: «Газпром межрегионгаз» представил медиапространство на ПМГФ

Второй стенд — уникальная вышитая карта России, которую впервые представили в июне 2022 года на ПМЭФ. Теперь ее дополнили информацией о числе заключенных договоров об ускоренной догазификации. Каждый регион, оформленный в своем стиле, иллюстрирует масштаб деятельности и географию присутствия компании «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.