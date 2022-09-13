Самыми опасными курортами стали Адлер и Кемер: ВСК подвела итоги отпускного сезона

Кроме того, во время отпускного сезона 2022 года, несмотря на востребованность внутреннего туризма, снизилась доля страховых случаев с отдыхающими в России — с 39% в 2021 году до 20% в нынешнем. Самым опасным курортом этим летом стал Адлер — на него пришлось более 17% страховых случаев.