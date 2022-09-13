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Самыми опасными курортами стали Адлер и Кемер: ВСК подвела итоги отпускного сезона

13 сентября 08:17
Фото: pixabay.com
Число обращений в страховые компании среди отдыхающих этим летом снизилось на 40% по сравнению с июнем-августом 2021 года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Кроме того, во время отпускного сезона 2022 года, несмотря на востребованность внутреннего туризма, снизилась доля страховых случаев с отдыхающими в России — с 39% в 2021 году до 20% в нынешнем. Самым опасным курортом этим летом стал Адлер — на него пришлось более 17% страховых случаев.

В топ-5 самых «опасных» летних курортов 2022 года вошли также: турецкие города Кемер (13% обращений), Алания (12%), Сиде и Белек (по 10%), а также египетский город Хургада (12%). Реже всего в связи с травмами и болезнями обращались в ВСК отдыхающие из Армении, Беларуси, Финляндии и Туниса.

В целом, самыми востребованными зарубежными туристическими направлениями (исходя из анализа обращений по страховым случаям по полисам страхования путешественников) стали Турция (51% обращений), Египет (17%) и Абхазия (9%). Также не смотря затруднившееся авиасообщение среди россиян пользуются спросом такие направления, как Кипр, Мальдивы, ОАЭ.

Почти половина обращений во время летнего отдыха поступило в этом году от юных страхователей — 49%. Еще 16% страховых случаев пришлось на отдыхающих в возрасте 30-40 лет, а 13% — на 19-30-летних путешественников.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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