Руководитель тюменской компании-застройщика стал богаче на одну фирму

7 сентября текущего года Виктор Беличенко за 10 тысяч рублей выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Линия», тем самым став новым владельцем. Руководителем организации он стал еще в июле 2022 года. До него фирма была под управлением Алексея Волощука.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Линия» зарегистрирована 14 лет назад. Она специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Беличенко числится и как гендиректор, и как бенефициар.
В 2021 году выручка компании равнялась 173,5 млн рублей, а чистая прибыль — 39 млн рублей. В 2020 года расходы составили 42 тысячи рублей, а доходы не регистрировали вовсе — 0 рублей. На конец 2021 года в фирме работал 1 человек.
В судебных делах и исполнительных производствах «Линия» не участвовала, с проверками не сталкивалась. На счету у фирмы штрафов нет.
ООО «Линия» зарегистрирована в Тюмени по адресу улица Советская, 51к4. В этом же здании располагается офис компании-застройщика «ТИС». Это не удивительно, ведь Беличенко — гендиректор этой фирмы. На сайте «ТИС» Виктор Беличенко в поле «кратко о себе» написал: «Люблю работу за ложку меда в бочке дегтя».
Бывший владелец организации Алексей Волощук в прошлом был гендиректором ЗАО и ООО «Профиль-5». На счету нынешнего владельца Виктора Беличенко более 10 компаний, в которых он так же имеет долю 100% и является генеральным директором.
Среди них такие как ООО «Гарантия», ООО «Гражданинвестстрой» в Калмыкии, ООО «Профиль-10» и «Профиль-8», УК «Сервис-ТИС», СЗ «Стройтехнолоджи», ООО «ССК», Специализированный застройщик «ДОК» и другие.
Лично Беличенко принимал участие в 4 судебных делах, во всех — в роли истца. Он судился с ООО «Юнигрупп», отдельно с её директором Василием Галявиным и с ООО «РСТ-НАФТА». Подробнее о судебном процессе с Галявиным «Наш Город» рассказывал в своем материале.
Виктор Беличенко занял 20 место в ТОП-100 богатых людей Тюменской области в 2021 году, спецпроекте «Нашего Города». На одну позицию его обогнал Геннадий Рязанов, совладелец «Агрофирмы КРиММ».