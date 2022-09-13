Руководитель тюменской компании-застройщика стал богаче на одну фирму

7 сентября текущего года Виктор Беличенко за 10 тысяч рублей выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Линия», тем самым став новым владельцем. Руководителем организации он стал еще в июле 2022 года. До него фирма была под управлением Алексея Волощука.