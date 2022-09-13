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Потепление и пасмурную погоду ожидают синоптики во вторник в Тюмени

13 сентября 01:02
Фото: 1Mi
Синоптики ожидают 15 сентября потепление, сообщает Гисметео. Но день будет пасмурным.

К 14:00 воздух в областной столице прогреется до + 15 градусов, осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 1-3 метра в секунду, влажность около 65%. Атмосферное давление в пределах нормы.

До + 16 градусов повысится температура воздуха в среду. Южный ветер (его скорость составит 2-4 метра в секунду) принесёт в областную столицу облачную погоду, дождей не ожидается. Влажность около 57%.

Солнечная погода ожидается ближе к 17:00 в четверг. До этого над Тюменью будут облака. Воздух в городе прогреется до + 18 градусов. К 20:00 синоптики ожидают усиление ветра до 4-5 метров в секунду.

Ближе к концу недели столбики термометра могут превысить отметку в + 20 градусов. Серьёзных ливней не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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