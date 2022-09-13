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После жалоб родителей санитарный аудитор проверит питание в одной из школ Тюмени

13 сентября 13:30
Фото: 1Mi
Подписчики паблика «ЧС Тюмени» 13 сентября поделились фотографиями питания детей в гимназии №16. За 80 рублей школьникам предлагают картошку, котлету и тёртую морковь. Большинство горожан отмечают, что это «обычное питание как в любом госучреждении».

В АО «Комбинат школьного питания «Центральный» сегодня днём подтвердили обращения горожан, «которые сомневается в качестве пищи».

«После появления в СМИ информации о некачественном питании в одной из школ Комбинатом начато служебное расследование, которое включает в себя проверку поставщика – производителя хлеба с выставлением ему претензии»сообщили в пресс-службе КШП «Центральный».

Более того, на пищеблоки направлен санитарный аудитор, он проведёт внеплановую проверку.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что родители пожаловались на холодные котлеты и волосы в еде в столовой школы №63.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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