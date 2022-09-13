После жалоб родителей санитарный аудитор проверит питание в одной из школ Тюмени

В АО «Комбинат школьного питания «Центральный» сегодня днём подтвердили обращения горожан, «которые сомневается в качестве пищи».
«После появления в СМИ информации о некачественном питании в одной из школ Комбинатом начато служебное расследование, которое включает в себя проверку поставщика – производителя хлеба с выставлением ему претензии»сообщили в пресс-службе КШП «Центральный».
Более того, на пищеблоки направлен санитарный аудитор, он проведёт внеплановую проверку.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что родители пожаловались на холодные котлеты и волосы в еде в столовой школы №63.