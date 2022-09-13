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Не смотря на санкции: инвестиционная привлекательность тюменского АПК будет расти

13 сентября 13:08
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Несмотря на экономические сложности мирового масштаба, АПК уже много лет является инвестиционно привлекательной отраслью, и интерес к новым проектам в этой сфере будет только расти. Об этом заявил Александр Моор, подводя итоги работы тюменской делегации на Х Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге.

Так, в первом полугодии 2022 года в Тюменской области произведено сельхозпродукции на 28,7 млрд рублей. За 7 месяцев 2022 года хозяйствами всех категорий Тюменской области выпущено более 324 тысяч тонн молока, более 107 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 335,6 миллиона штук яиц.

По производству молока на душу населения Тюменская область занимает 1-е место среди регионов Уральского федерального округа, по производству скота и птицы на убой в живом весе — 2-е место, по производству яиц — 3-е место.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области за 7 месяцев 2022 года увеличили объем производства мясных полуфабрикатов на 34,7%, консервов — на 18,9%, макаронных изделий — на 19,2%, муки — на 7,1%, кисломолочных продуктов — на 5,5%.

Реализация инвестпроектов в сфере АПК обеспечивает продовольственную безопасность региона, подчеркнул Александр Моор. Тюменская область полностью обеспечивает себя основными социально значимыми продуктами питания — молоком, яйцом, мясом, зерновыми, картофелем и овощами. Более того, производство многих видов сельхозпродукции значительно превышает внутренний региональный спрос. Это позволяет успешно реализовывать ее во всех регионах России и даже за рубежом.

В 2022 году, несмотря на все санкционные ограничения, увеличивается экспорт тюменской сельхозпродукции. В этой сфере есть огромный потенциал, уверен Александр Моор.

«Во всем мире существует очень большой спрос на продукты питания, цены на них колеблются, но в целом имеют тенденцию к росту. Это дает инвесторам веские основания надеяться на окупаемость проектов», отметил губернатор.

Сегодня для всех агропредприятий самое главное — стать независимыми от импорта семян, генетического материала для животноводства и птицеводства, подчеркнул Александр Моор. На выставке в Екатеринбурге тюменский аграрный университет и НИИСХ Северного Зауралья представили новые сорта пшеницы, разработанные специально для трудных климатических условий Сибири и Дальнего Востока. Они пользуются большим спросом.

Владимир Якушев вручил благодарственные письма полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе трем руководителям тюменских агропредприятий. За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса наград удостоены директор сыроварни «Сырник» Ирина Катерушина, генеральный директор АО «Золотые луга» Евгения Чемеренко и директор кондитерской фабрики «Квартет» Игорь Либерман.

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