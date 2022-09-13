Не смотря на санкции: инвестиционная привлекательность тюменского АПК будет расти

Так, в первом полугодии 2022 года в Тюменской области произведено сельхозпродукции на 28,7 млрд рублей. За 7 месяцев 2022 года хозяйствами всех категорий Тюменской области выпущено более 324 тысяч тонн молока, более 107 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 335,6 миллиона штук яиц.