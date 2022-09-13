На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили проезд из-за ДТП

На данный момент на участке автодороги в Омской области проезд транспортных средств контролируют экипажи ДПС. В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что движение на участке трассы в Тюменской области осуществляется без ограничений.
По данным ГИБДД Омской области, первая авария произошла накануне около двенадцати часов ночи. В Крутинском районе водитель Chevrolet Aveo из-за нарушения безопасной дистанции влетел в УАЗ Патриот. В ДТП пострадал пассажир Chevrolet — 4-летний ребенок.
В час ночи на 496-м километре автодороги столкнулись большегруз и Toyota RAV4. В результате аварии травмы получила пассажирка Toyota. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло спустя пять минут на этом же участке трассы. Автомобиль DAF врезался в грузовик MAN, водитель которого снизил скорость в целях безопасности из-за аварии.
В ДТП ранения получили водитель и пассажир DAF. На данный момент они находятся в больнице.
Ранее «Наш Город» писал, что утром в субботу на трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Причиной аварий также стала низкая видимость, возникшая вследствие задымленности участка автодороги.