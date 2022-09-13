На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили проезд из-за ДТП

В час ночи на 496-м километре автодороги столкнулись большегруз и Toyota RAV4. В результате аварии травмы получила пассажирка Toyota. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло спустя пять минут на этом же участке трассы. Автомобиль DAF врезался в грузовик MAN, водитель которого снизил скорость в целях безопасности из-за аварии.