Мужчина обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности девочки в Тюмени

Арестован 62-летний мужчина, который отбывал наказание за особо тяжкое преступление.
«Следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля злоумышленника с образцами, содержащимися в базе данных СЭЦ СК Российской Федерации»сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
В октябре 1984 года подозреваемый увидел на улице несовершеннолетнюю девочку. Он силой затащил в подвал, где совершил действия сексуального характера. Далее злоумышленник покинул город в неизвестном направлении. В настоящее время в ходе допроса он признал вину.
Ранее «Наш город» сообщал, что заседание по делу Бережного перенесли на 14 сентября.