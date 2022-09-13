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Мужчина обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности девочки в Тюмени

13 сентября 11:19
Фото: СКР по Тюменской области
Тюменские следователи СКР сообщили, что арестован мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Всё произошло ещё 38 лет назад в Тюмени, отмечается в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Арестован 62-летний мужчина, который отбывал наказание за особо тяжкое преступление.

«Следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля злоумышленника с образцами, содержащимися в базе данных СЭЦ СК Российской Федерации»сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

В октябре 1984 года подозреваемый увидел на улице несовершеннолетнюю девочку. Он силой затащил в подвал, где совершил действия сексуального характера. Далее злоумышленник покинул город в неизвестном направлении. В настоящее время в ходе допроса он признал вину.

Ранее «Наш город» сообщал, что заседание по делу Бережного перенесли на 14 сентября.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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