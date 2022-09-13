Мужчина обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности девочки в Тюмени

В октябре 1984 года подозреваемый увидел на улице несовершеннолетнюю девочку. Он силой затащил в подвал, где совершил действия сексуального характера. Далее злоумышленник покинул город в неизвестном направлении. В настоящее время в ходе допроса он признал вину.