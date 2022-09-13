Ишим вновь накрыл зловонный запах от ветсанутильзавода

«Мало того что вечером пахнет, теперь еще и днем решили травить. На прогулке пришлось ребенку даже салфетку влажную давать, чтобы хоть как-то перекрыть эту вонь», пожаловалась Татьяна А. в сообществе Ишим пере Подслушано.
Между тем ранее стало известно, что в ближайшее время ветсанутильзавод ждет модернизация производства. В ее рамках запланирован монтаж новых очистных сооружений, которые полностью избавят от неприятного запаха. Запуск их в работу намечен на сентябрь этого года.
Пока же работники предприятия ведут контроль за выбросами в атмосферу — пробы воздуха отбираются на проверку регулярно. Нарушений не выявлено.
Добавим, что в Ишиме источником неприятных запахов, по мнению самих же горожан, является не только ветсанутильзавод, но и местные свинокомплекс, мясокомбинат и завод по производству аминокислот.