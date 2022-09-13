Ишим вновь накрыл зловонный запах от ветсанутильзавода

Между тем ранее стало известно, что в ближайшее время ветсанутильзавод ждет модернизация производства. В ее рамках запланирован монтаж новых очистных сооружений, которые полностью избавят от неприятного запаха. Запуск их в работу намечен на сентябрь этого года.