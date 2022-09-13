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Депутат Госдумы РФ просит отправить директора школы № 88 Тюмени на Кавказ

13 сентября 11:45
Фото: 1Mi
По данным телеграм-канала «Кровавая Барыня» (принадлежит Ксении Собчак) в Госдуме призвали Минпросвещение «раз и навсегда» определить позицию по ношению хиджабов в школах. Обращение подписал депутат Хамзаев.

Поводом к обращению стал недавний конфликт в школе № 88 в областной столице. Второго сентября родители девочки пожаловались на директора, по их словам она не пускала школьницу на уроки из-за платка.

«Депутат Хамзаев обратился к министру просвещения Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также «организовать директору командировку в одну из Северо-Кавказских республик с широким ликбезом»сообщает источник телеграм-канала «Кровавая Барыня».

По словам депутата «право морального разложения» нужно оставить в ЕС.

Ранее «Наш город» сообщал, что конфликт между родителями и школой № 88 полностью исчерпан.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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