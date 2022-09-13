Депутат Госдумы РФ просит отправить директора школы № 88 Тюмени на Кавказ

Поводом к обращению стал недавний конфликт в школе № 88 в областной столице. Второго сентября родители девочки пожаловались на директора, по их словам она не пускала школьницу на уроки из-за платка.
«Депутат Хамзаев обратился к министру просвещения Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также «организовать директору командировку в одну из Северо-Кавказских республик с широким ликбезом»сообщает источник телеграм-канала «Кровавая Барыня».
По словам депутата «право морального разложения» нужно оставить в ЕС.
Ранее «Наш город» сообщал, что конфликт между родителями и школой № 88 полностью исчерпан.