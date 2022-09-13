Более 85 млн рублей получит Тюменская область на расселение аварийного жилья

На расселение аварийного жилья Тюменская область получит 85,8 млн рублей от Фонда, а сумму в 211,7 млн добавят на эти же цели из областного бюджета.
«Мы ведём эту работу с 2019 года. Тюменская область предоставляет в фонд реестры контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сказал заместитель начальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.
В ГУСе также пообещали, что все квартиры для жителей аварийных домов, будут выкуплены и переданы владельцам до конца текущего года. В Тюмени объем квартирного фонда составит порядка 95 жилых помещений.
Стоит отметить, что площади новых квартир не могут быть меньше прежних. А Киселев пообещал, что в каждой квартире будет проведен ремонт и установлена сантехника.
Вся эта работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты ГУСа отмечают, что ее реализация проходит с опережением графика.
На данный момент в Тюменской области расселено около 121 тысячи квадратных метров. Это дома, признанные аварийными до 2017-го года.
До конца года в регионе планируют обеспечить жильем 170 жителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что с Тюмени готовят к сносу дом, во дворе которого снимали фильм «Бегство рогатых викингов», созданного по одноименному произведению писателя Владислава Крапивина.