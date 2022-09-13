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Более 85 млн рублей получит Тюменская область на расселение аварийного жилья

13 сентября 09:21
Фото: 1Mi
128,83 млн рублей будет перечислено Новосибирской и Тюменской областям. К такому решению пришел Фонд содействия реформированию ЖКХ. 85,8 млн от этой суммы предназначены для жителей нашего региона. Средства должны быть потрачены на расселение жителей аварийных домов.

На расселение аварийного жилья Тюменская область получит 85,8 млн рублей от Фонда, а сумму в 211,7 млн добавят на эти же цели из областного бюджета.

«Мы ведём эту работу с 2019 года. Тюменская область предоставляет в фонд реестры контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сказал заместитель начальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

В ГУСе также пообещали, что все квартиры для жителей аварийных домов, будут выкуплены и переданы владельцам до конца текущего года. В Тюмени объем квартирного фонда составит порядка 95 жилых помещений.

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Стоит отметить, что площади новых квартир не могут быть меньше прежних. А Киселев пообещал, что в каждой квартире будет проведен ремонт и установлена сантехника.

Вся эта работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты ГУСа отмечают, что ее реализация проходит с опережением графика.

На данный момент в Тюменской области расселено около 121 тысячи квадратных метров. Это дома, признанные аварийными до 2017-го года.

До конца года в регионе планируют обеспечить жильем 170 жителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что с Тюмени готовят к сносу дом, во дворе которого снимали фильм «Бегство рогатых викингов», созданного по одноименному произведению писателя Владислава Крапивина.

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