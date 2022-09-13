Александр Моор: экономика Тюменской области сохраняет стабильность

Как отметила руководитель управления ФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова, несмотря на экономические трудности, связанные с западными санкциями, доходы бюджета Тюменской области за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 17,3 процента, или более чем на 9 миллиардов рублей.