Александр Моор: экономика Тюменской области сохраняет стабильность

Как отметила руководитель управления ФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова, несмотря на экономические трудности, связанные с западными санкциями, доходы бюджета Тюменской области за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 17,3 процента, или более чем на 9 миллиардов рублей.
Основным источником роста доходов регионального бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций — его поступления за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 14,5 процента, или более чем на 2 миллиарда рублей.
Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в период с января по июнь 2022 года составил почти 127 миллиардов рублей.
«В первом полугодии 2022 года индекс объема инвестиций составил 130,6 процента по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Наиболее существенный вклад в увеличение объема инвестиций внесли обрабатывающие производства — за первые шесть месяцев текущего года рост составил 197 процентов», пояснил руководитель департамента экономики Максим Скворцов.
Остается управляемой и устойчивой ситуация в финансово-банковском секторе и на региональном рынке труда, по-прежнему ритмично работают строительная отрасль, агропромышленный комплекс, торговля и сфера услуг, продолжается развитие социальной инфраструктуры, резюмировал глава региона. При этом губернатор напомнил о необходимости экономии и максимально эффективного использования средств областного бюджета.