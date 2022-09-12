Жители дома на Геологоразведчиков жалуются на небезопасное жилье

«Это по-вашему безопасно? Мало того, что провода открытые, так они еще и обвисли. Со страхом мимо прохожу.И мусор опять, надоели уже со своей рекламой, зачем вы просто кидаете ее в подъезде?» возмущается автор поста.
Комментаторы полностью согласны с негодованием анонимного пользователя.
«Провода никого не смущают? Или их люди змейкой обходить должны? А если дети любопытные? Что будет?» задается вопросом Дарья Малахова.
«В таком доме в принципе небезопасно», считает Ярослав Ильин.
«Наш город» связался с пресс-службой государственной жилищной инспекции Тюменской области.
По словам сотрудников инспекции, собственники многоквартирного дома на Геологоразведчиков, 6, не обращались с проблемой провисания слаботочной проводки и замусоренности подъездов в ведомство.
«После публикации информации о проблеме управляющая организация проведет осмотр общего имущества и устранит нарушения. Мы напоминаем, что сообщать о таких проблемах собственники первоочередно должны в свою управляющую организацию», прокомментировали в пресс-службе.
В случае неисполнения управляющей организацией взятых на себя обязательств жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области для проведения мероприятий по контролю. Можно обратиться в жилую инспекцию почтой или с помощью ГИС ЖКХ.
Ранее «Наш город» писал о том, что в одном из тюменских домов с потолка падали черви.