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Жители дома на Геологоразведчиков жалуются на небезопасное жилье

12 сентября 10:10
Фото: ЧС Тюмень
Жители одного из тюменских многоквартирников сомневаются в безопасности своего жилья. Они утверждают, что в доме на Геологоразведчиков, 6 постоянный мусор и обвисание проводки. Об этом они написал в социальных сетях.
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Тюмень

«Это по-вашему безопасно? Мало того, что провода открытые, так они еще и обвисли. Со страхом мимо прохожу.И мусор опять, надоели уже со своей рекламой, зачем вы просто кидаете ее в подъезде?» возмущается автор поста.

Комментаторы полностью согласны с негодованием анонимного пользователя.

«Провода никого не смущают? Или их люди змейкой обходить должны? А если дети любопытные? Что будет?» задается вопросом Дарья Малахова.

«В таком доме в принципе небезопасно», считает Ярослав Ильин.

«Наш город» связался с пресс-службой государственной жилищной инспекции Тюменской области.

По словам сотрудников инспекции, собственники многоквартирного дома на Геологоразведчиков, 6, не обращались с проблемой провисания слаботочной проводки и замусоренности подъездов в ведомство.

«После публикации информации о проблеме управляющая организация проведет осмотр общего имущества и устранит нарушения. Мы напоминаем, что сообщать о таких проблемах собственники первоочередно должны в свою управляющую организацию», прокомментировали в пресс-службе.

В случае неисполнения управляющей организацией взятых на себя обязательств жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области для проведения мероприятий по контролю. Можно обратиться в жилую инспекцию почтой или с помощью ГИС ЖКХ.

Ранее «Наш город» писал о том, что в одном из тюменских домов с потолка падали черви.

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#Новости#Разрушение домов#Тюмень#Россия#Аварийность#Тюменская область#Дом#Аварийное жилье#Мелиса Учунджю#Город
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