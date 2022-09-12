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Жителей тюменского ЖК терроризирует группа бомжей

12 сентября 03:55
Фото: 1Mi
Группа бомжей поселилась в подъездах домов тюменского ЖК «Кристалл». По словам местных жителей, бездомные не просто ночуют в подъездах, но и устраивают здесь гулянки, мусорят, скандалят с делающими им замечания жильцами. Фотографии незваных гостей, оккупировавших подъезды ЖК, тюменцы опубликовали в группе ЧС Тюмень.

«Людям не один раз была предложена помощь в Благотворительных центрах, их забирали сотрудники полиции и их выгоняли охранники ЖК из частного охранного предприятия. Всё бесполезно, бомжи возвращаются. С наступлением холодов ситуация только усугубится. А ведь в доме живут маленькие дети», пожаловались тюменцы.

В комментариях под размещенным постом тюменцы отметили, что в приютах бомжи не хотят жить потому, что там нужно вести социально благополучный образ жизни. Кроме того, действует запрет на употребление спиртных напитков.

«Эти люди, ведущие асоциальный образ жизни, конечно, пугают жителей дома. Тем более детей. Но интересует другой вопрос — как они здесь появились, как они в подъезд заходят? Вроде все подъезды сейчас закрываются. Либо жильцы сердобольные впускают, либо ключ есть», отметили подписчики сообщества.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на бомжей, поселившихся между гаражами на улице Волгоградской. Горожане отмечали, что из-за асоциальных соседей дети боятся выходить на улицу.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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