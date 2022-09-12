Жителей тюменского ЖК терроризирует группа бомжей

«Людям не один раз была предложена помощь в Благотворительных центрах, их забирали сотрудники полиции и их выгоняли охранники ЖК из частного охранного предприятия. Всё бесполезно, бомжи возвращаются. С наступлением холодов ситуация только усугубится. А ведь в доме живут маленькие дети», пожаловались тюменцы.