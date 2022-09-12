ВКонтакте запустила приложение для любителей спорта

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:«У нас есть успешный опыт вовлечения людей в активный образ жизни через социальные механики: после каждого “вызова” в “Шагах” мы получаем множество благодарностей от пользователей. Теперь пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе. Сегодня мы предлагаем людям следить за своими спортивными достижениями, попутно создавая вокруг этого процесса прочное комьюнити. Делиться достижениями, соревноваться с друзьями, собираться в группы, договариваться о совместных тренировках — всё это удобно делать ВКонтакте. Если хотя бы каждый третий пользователь начнет увлекаться бегом, это будет уже порядка 25 миллионов человек. Таким вкладом в здоровье россиян можно будет гордиться».