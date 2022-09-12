В Тюменской области выбрали лучшего специалиста лесного хозяйства

Участие в состязании приняли 22 команды лесничеств. Ещё одна команда приняла участие как учебное лесничество — это команда ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий».
Участники преодолели 6 этапов: 2 теоретических и 4 практических.
Теоретический этап включал в себя:
Практический этап:
Кубок победителя получила команда Армизонского лесничества, второе место заняла команда Голышмановского лесничества и третье — команда Уватского лесничества.
Победителям и призерам Конкурса вручены дипломы первой, второй и третьей степени, денежные премии и памятные подарки.
Борьба была напряжённой. Все участники показали себя достойно, победили сильнейшие.
Конкурс профессионального мастерства проводится в целях повышения престижа лесного хозяйства, распространения передовых приемов труда, совершенствования профессионального уровня специалистов лесного хозяйства, обмена опытом и выявления лучших из них.
Это отличная возможность проверки своих сил и совершенствования своих навыков, а также хороший повод встретиться с коллегами из других лесничеств и обменяться опытом.