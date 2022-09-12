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В Тюменской области выбрали лучшего специалиста лесного хозяйства

12 сентября 12:10
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области
В минувшую пятницу, 9 сентября, состоялся региональный конкурс профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства в номинации «Лучшее лесничество», сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

Участие в состязании приняли 22 команды лесничеств. Ещё одна команда приняла участие как учебное лесничество — это команда ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий».

Участники преодолели 6 этапов: 2 теоретических и 4 практических.

Теоретический этап включал в себя:

  • тестирование по лесопатологии (проверка знаний вредителей и болезней леса);
  • тестирование по лесоводству (правила заготовки древесины, правила санитарной безопасности в лесах, правила пожарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и лесоразведения, охраны труда и техники безопасности).

Практический этап:

  • тушение условного лесного пожара (разведение лесного пожара до определенных размеров, тушение пожара из ранцевого лесного огнетушителя, работа с мотопомпой);
  • изготовление деляночного столба с надписью в соответствии с полученным заданием;
  • отвод лесного участка;
  • выявление и фиксация правонарушения в лесном массиве с применением квадрокоптера.

Кубок победителя получила команда Армизонского лесничества, второе место заняла команда Голышмановского лесничества и третье — команда Уватского лесничества.

Победителям и призерам Конкурса вручены дипломы первой, второй и третьей степени, денежные премии и памятные подарки.

Борьба была напряжённой. Все участники показали себя достойно, победили сильнейшие.

Конкурс профессионального мастерства проводится в целях повышения престижа лесного хозяйства, распространения передовых приемов труда, совершенствования профессионального уровня специалистов лесного хозяйства, обмена опытом и выявления лучших из них.

Это отличная возможность проверки своих сил и совершенствования своих навыков, а также хороший повод встретиться с коллегами из других лесничеств и обменяться опытом.

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