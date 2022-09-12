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В Тюменской области набирают дополнительный поток «Азбуки предпринимателя»

12 сентября 08:46
Фото: Тюменское инвестиционное агентство
Центр «Мой бизнес» Тюменской области организовал дополнительный поток «Азбуки предпринимателя». Учёба стартовала сегодня, 12 сентября, в Тюмени. Занятия пройдут до конца недели, сообщает инвестагентство региона.

Проект направлен на то, чтобы помочь участникам упаковать свою идею в бизнес-план, минимизировать риски при развитии своего дела

«Мы видим большой интерес к проекту. Хотим дать максимальному количеству желающих возможность обучиться в Азбуке», — отметили организаторы.

Также напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

К слову, в инвестиционном агентстве Тюменской области жители сельских поселений региона могут заключить социальный контракт. Это хорошая возможность поправить материальное положение семьи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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