В Тюменской области набирают дополнительный поток «Азбуки предпринимателя»

Проект направлен на то, чтобы помочь участникам упаковать свою идею в бизнес-план, минимизировать риски при развитии своего дела
«Мы видим большой интерес к проекту. Хотим дать максимальному количеству желающих возможность обучиться в Азбуке», — отметили организаторы.
Также напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
К слову, в инвестиционном агентстве Тюменской области жители сельских поселений региона могут заключить социальный контракт. Это хорошая возможность поправить материальное положение семьи.