В Тюменской области набирают дополнительный поток «Азбуки предпринимателя»

Также напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.