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В Тюмени водитель пытался сбежать от ГИБДД, дело Бережного, очереди в поликлинике №8

12 сентября 15:26
Фото: 1Mi
В Тюмени одной из самых обсуждаемых новостей 12 сентября стало агрессивное поведение водителя автомобиля Daewoo, об этом сообщили в ГИБДД. Мужчину задержали на ул. Широтной, 199.

Тюменец вёл себя агрессивно и отказался от освидетельствования.

Инспекторы ДПС были вынуждены применить наручники, но 37-летний житель Тюмени активно сопротивлялся. Мужчина требовал, чтобы его отпустили в машину за сигаретами. Он неоднократно пытался скрыться.

«Пусть спасибо скажет стражам порядка что остановили, а то бед бы натворил»отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Павел В.

Горожане полагают, что в ближайшее время тюменец будет ездить только на автобусе.

Очереди в поликлинике №8 в Тюмени. Врачам пришлось открыть третий кабинет для приёма малышей.

Региональный депздрав прокомментировал жалобу тюменцев на большое количество людей в поликлинике №8. Отмечается, что данная ситуация возникает в большинстве лечебных учреждений областной столицы утром в понедельник. При этом общее время приема не должно превышать норматив в 120 минут. Сегодня в больнице пришлось открыть еще один кабинет приема для пациентов. Нагрузка отмечается и на колл-центры. Сегодня к 12:00 семь операторов поликлиники №8 приняли почти 1 000 звонков.

Большие очереди скопились в детских фильтрах. Родители сообщали, что они не могут вызвать доктора домой.

Тюменский суд не сможет быстро сформировать новую коллегию присяжных в деле Виталия Бережного. Его защита не может присутствовать на заседании.

В деле Бережного возникла ещё одна проблема. Завтра должен состояться новый набор коллегии присяжных, после роспуска предыдущей группы. Сторона обвинения и суд будут настаивать на скорейшем ее формировании, но сделать этого они не смогут. Защита подсудимого не сможет присутствовать на заседании.

В настоящий момент Елена Шихова, выступающая адвокатом Бережного, находится в отпуске. Второй защитник Бережного — Сергей Ракульцев и общественный деятель — Анастасия Волк не смогут присутствовать по объективным причинам.

Вероятно, Виталию Бережному предложат адвоката по назначению, но он имеет право от него отказаться, что скорее всего и сделает. Тюменскому суду придётся каким-то иным образом решать вопрос с защитой подсудимого и присяжными.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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