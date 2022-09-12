В Тюмени водитель пытался сбежать от ГИБДД, дело Бережного, очереди в поликлинике №8

Региональный депздрав прокомментировал жалобу тюменцев на большое количество людей в поликлинике №8. Отмечается, что данная ситуация возникает в большинстве лечебных учреждений областной столицы утром в понедельник. При этом общее время приема не должно превышать норматив в 120 минут. Сегодня в больнице пришлось открыть еще один кабинет приема для пациентов. Нагрузка отмечается и на колл-центры. Сегодня к 12:00 семь операторов поликлиники №8 приняли почти 1 000 звонков.