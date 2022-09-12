В Тюмени водитель пытался сбежать от ГИБДД, дело Бережного, очереди в поликлинике №8

Тюменец вёл себя агрессивно и отказался от освидетельствования.
Инспекторы ДПС были вынуждены применить наручники, но 37-летний житель Тюмени активно сопротивлялся. Мужчина требовал, чтобы его отпустили в машину за сигаретами. Он неоднократно пытался скрыться.
«Пусть спасибо скажет стражам порядка что остановили, а то бед бы натворил»отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень» Павел В.
Горожане полагают, что в ближайшее время тюменец будет ездить только на автобусе.
Очереди в поликлинике №8 в Тюмени. Врачам пришлось открыть третий кабинет для приёма малышей.
Региональный депздрав прокомментировал жалобу тюменцев на большое количество людей в поликлинике №8. Отмечается, что данная ситуация возникает в большинстве лечебных учреждений областной столицы утром в понедельник. При этом общее время приема не должно превышать норматив в 120 минут. Сегодня в больнице пришлось открыть еще один кабинет приема для пациентов. Нагрузка отмечается и на колл-центры. Сегодня к 12:00 семь операторов поликлиники №8 приняли почти 1 000 звонков.
Большие очереди скопились в детских фильтрах. Родители сообщали, что они не могут вызвать доктора домой.
Тюменский суд не сможет быстро сформировать новую коллегию присяжных в деле Виталия Бережного. Его защита не может присутствовать на заседании.
В деле Бережного возникла ещё одна проблема. Завтра должен состояться новый набор коллегии присяжных, после роспуска предыдущей группы. Сторона обвинения и суд будут настаивать на скорейшем ее формировании, но сделать этого они не смогут. Защита подсудимого не сможет присутствовать на заседании.
В настоящий момент Елена Шихова, выступающая адвокатом Бережного, находится в отпуске. Второй защитник Бережного — Сергей Ракульцев и общественный деятель — Анастасия Волк не смогут присутствовать по объективным причинам.
Вероятно, Виталию Бережному предложат адвоката по назначению, но он имеет право от него отказаться, что скорее всего и сделает. Тюменскому суду придётся каким-то иным образом решать вопрос с защитой подсудимого и присяжными.