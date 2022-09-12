В Тюмени рядом с остановкой «Завод Электрон» перевернулась легковушка

В целом на данный момент на дорогах в областной столице, согласно сервису 2 ГИС, произошло порядка пяти дорожно-транспортных происшествий. Пробки наблюдаются на улицах Закалужской, Федюнинского (на участке от улицы Теплотехников), Червишевском тракте.
Также движение затруднено на улице Холодильной (от Механической до Республики), 50 лет Октября (от Одесской до Мельникайте), Осипенко (от Немцова до Профсоюзной), Челюскинцев, Советской, Первомайской и Ленина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 17 сентября, в связи с проведением Всероссийского дня бега с 8:00 до 15:30 будет закрыта для движения транспорта центральная часть города.