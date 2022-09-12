В Тюмени незаконно вырубили лес для строительства нового микрорайона

«За пару дней машины превратили в щепки пару гектаров молодого соснового леса. Это участок между Дударево, Дербышами и Падерина. В 2020 году зелёный пояс сместили до Падерина, а скоро здесь срубят весь лес»,рассказала «Нашему Городу» тюменка Анастасия.
Женщина объяснила: здесь располагается планировочный район «Комаровский». Его планируют застроить многоэтажными жилыми домами. Хотя раньше этот лес был местом отдыха и «тихой охоты» для местных жителей.
В небольшом лесу горожане собирали грибы и ягоды, устраивали прогулки на чистом воздухе. Неоднократно замечали тут различных животных и птиц. Но теперь боятся, что территорию превратят в «бетонную коробку».
«Район Комаровский будут строить. Высотки. Ближайшие дома будут в 50-100 метрах от ближайшего дома в поселке Дербыши. Боимся за пограничный старинный сосновый лес, который на территории Московского МО, там краснокнижные липы растут. Боимся, что деревня станет сквозным проездом для стройтехники и будущих жителей микрорайона. Город раздавил нас»,говорит собеседница.
Встревожило местных жителей и то, что на улице Сибирской, которая граничит со строительным участком, впервые за много лет положили качественный хороший асфальт, сделали капитальный ремонт дороги. Тюменцы недоумевают: «Может совпадение, а может и нет…»
Неравнодушные жители начали бороться за природу в своём районе и даже обращались к главе Московского МО Михаилу Захарову.
Постановление Главы города Тюмени «Об утверждении проекта межевания территории в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района № 11 „Комаровский“» было подписано еще в декабре 2018 года.
По данным из постановления, проект межевания этой территории выполняли на основании проекта планировки территории планировочного района № 11 «Комаровский», который утвердила администрация города еще в 2014 году.
«В границах проектируемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют. Также отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый госреестр объектов культурного наследия»,пояснено в документах.
В границах планировочного района «Комаровский» возведут объекты индивидуальной жилой застройки, соцобеспечения, инженерной инфраструктуры, рекреационного назначения. Последние изменения были внесены в июне текущего года.
Кроме того, среди элементов планировочной структуры есть участки для размещения торговых, спортивных объектов, для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.
Но при этом на картах, находящихся в общем доступе, не указано, что этот небольшой сосновый лес в принципе существовал.
«На плане застройки и на карте зеленого пояса этот молодой лес отсутствует. Поэтому не доказать, что он там вообще есть…»переживает горожанка Анастасия.
«Специфика нашего муниципального образования в том, что мы граничим с городом. Сигнал об этой территории мне уже поступал. Но из-за того, что мы на границе с Калининским административным округом, этот вопрос относится именно к ним, то есть к городу. И я не могу дать правовую оценку в выдаче порубочных билетов на территорию, относящуюся к Тюмени. Если бы это была территория МО, то я бы смог пояснить ситуацию»,уточнил «Нашему Городу» Михаил Захаров, глава Московского МО.
А в администрации Тюмени пояснили, что именно произошло на этой территории. В деревне Дударево, напротив улицы Васильковой, срубили сосны. Специалисты мэрии выезжали туда для обследования участка.
Выяснилось, что земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313005:1122 находится в частной собственности. Он имеет разрешенное использование «для размещения многоэтажной жилой застройки. А также территория не является объектом учета реестра муниципального имущества.
«В результате обследования выявлен факт уничтожения зеленых насаждений породы „сосна обыкновенная“. Указанный факт носит признаки противоправного деяния, в связи с чем администрация Тюмени принимает меры административно-процессуального характера по установлению виновного лица и последующего взыскания ущерба»,заявили «Нашему Городу» в администрации.
Там, где вырубили молодые сосны, будет построен микрорайон «Комарово Парк». Реализацию проекта осуществляет ООО «Асгард».
На сайте проекта указано, что «Комарово парк — это район парков, бульваров и аллей, которые не дополняют городскую застройку, а формируют её вокруг себя». Но с этим едва ли согласятся жители соседних деревень, которые лишились места отдыха.
Срок реализации микрорайона — с 2020 по 2035 годы. Первые очереди будут строить застройщики «Скандиа», «Талан», «В72» и «4D».
Компания ООО «Асгард» занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Фирмой управляет Александр Шаговой, а бенефициаром числится Рустам Самкаев. Среди совладельцев также есть Валерия Дианова.
В 2020 году доходы организации составили почти 104 млн рублей. А в 2021 году выручка равнялась 459,6 млн рублей. В собственности компании есть земельный участок недалеко от срубленного леса. А также оформлен товарный знак «Комарово Парк».