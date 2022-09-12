В Тюмени незаконно вырубили лес для строительства нового микрорайона

«Специфика нашего муниципального образования в том, что мы граничим с городом. Сигнал об этой территории мне уже поступал. Но из-за того, что мы на границе с Калининским административным округом, этот вопрос относится именно к ним, то есть к городу. И я не могу дать правовую оценку в выдаче порубочных билетов на территорию, относящуюся к Тюмени. Если бы это была территория МО, то я бы смог пояснить ситуацию»,уточнил «Нашему Городу» Михаил Захаров, глава Московского МО.