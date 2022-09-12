В Тюмени на депутатских выборах участвовало 30,13% граждан

Большинство голосов отдали представителю партии «Единая Россия» Дмитрию Плотникову, у него 51,49% голосов. Дальше идет представитель партии «ЛДПР» Любовь Поздеева с 18,23% голосов. Представитель партии «КПРФ» Алибек Джабуев получил 15,50% голосов. После Дмитрий Петров, представитель партии «Справедливая Россия» с 7,86% голосов.