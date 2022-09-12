В Тюмени на депутатских выборах участвовало 30,13% граждан

Всего в выборах проголосовало 63 392 человека, что составляет 34,69%. На дополнительных областных выборах участие 33 673 человека, что составляет 28,90%.
Что касается результатов голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 2, то они следующие:
Большинство голосов отдали представителю партии «Единая Россия» Дмитрию Плотникову, у него 51,49% голосов. Дальше идет представитель партии «ЛДПР» Любовь Поздеева с 18,23% голосов. Представитель партии «КПРФ» Алибек Джабуев получил 15,50% голосов. После Дмитрий Петров, представитель партии «Справедливая Россия» с 7,86% голосов.
Наименьшее количество голосов получил представитель партии «Новые люди» Павел Булатов — 4,39%. Таким образом, мандат в тюменской облдуме получил единорос Дмитрий Плотников.
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин поблагодарил избирателей за то, что они приняли участие в голосовании несмотря на погодные условия.
«Отдельная благодарность избирателям второго округа на Ямале», прокомментировал Халин.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области явка на выборах составила 21,5%. Самым активным был Уватский район.