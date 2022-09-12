nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на депутатских выборах участвовало 30,13% граждан

12 сентября 08:43
Фото: 1Mi
11 сентября завершился единый день голосования на территории Тюменской области и на территории 2-го одномандатного избирательного округа (Надымского) по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы действующего созыва.
Сюжет
Тюмень

Всего в выборах проголосовало 63 392 человека, что составляет 34,69%. На дополнительных областных выборах участие 33 673 человека, что составляет 28,90%.

Что касается результатов голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу № 2, то они следующие:

Большинство голосов отдали представителю партии «Единая Россия» Дмитрию Плотникову, у него 51,49% голосов. Дальше идет представитель партии «ЛДПР» Любовь Поздеева с 18,23% голосов. Представитель партии «КПРФ» Алибек Джабуев получил 15,50% голосов. После Дмитрий Петров, представитель партии «Справедливая Россия» с 7,86% голосов.

Наименьшее количество голосов получил представитель партии «Новые люди» Павел Булатов — 4,39%. Таким образом, мандат в тюменской облдуме получил единорос Дмитрий Плотников.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин поблагодарил избирателей за то, что они приняли участие в голосовании несмотря на погодные условия.

«Отдельная благодарность избирателям второго округа на Ямале», прокомментировал Халин.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области явка на выборах составила 21,5%. Самым активным был Уватский район.

Материалы по теме
За ходом выборов в Тюменской области следят 400 наблюдателейВ Тюменской области явка на выборах составила 21,5%. Самый активный — Уватский район
#Новости#Тюмень#Справедливая Россия#Кандидаты в депутаты#Депутаты#Фракция ЛДПР#Россия#Единая Россия#ЛДПР#Путин#КПРФ#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25