В Тюмени до конца октября перекроют движение по улице Орловской

Для объезда тюменцам предлагают воспользоваться улицами Самарская и Каширская.
«В связи со строительством участка тепловой сети в период с 23.09.2022 по 27.10.2022 будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Орловской на участке около ул. Камышинской»сообщили в паблике «Тюмень – наш дом».
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за форума THF с 19 по 22 сентября дорожники перекроют движение на Сакко от улицы Первомайской, 30. Данный участок можно будет объехать по Комсомольской и Орджоникидзе.