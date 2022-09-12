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В Тюмени до конца октября перекроют движение по улице Орловской

12 сентября 10:55
Фото: 1Mi
В Тюмени с 23 сентября по 27 октября перекроют движение по улице Орловской, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». Здесь строители займутся возведением участка тепловой сети.

Для объезда тюменцам предлагают воспользоваться улицами Самарская и Каширская.

«В связи со строительством участка тепловой сети в период с 23.09.2022 по 27.10.2022 будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Орловской на участке около ул. Камышинской»сообщили в паблике «Тюмень – наш дом».

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за форума THF с 19 по 22 сентября дорожники перекроют движение на Сакко от улицы Первомайской, 30. Данный участок можно будет объехать по Комсомольской и Орджоникидзе.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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